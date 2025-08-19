이병헌, '어쩔수가없다' 촬영장서 본 손예진 어땠길래 "너무 다르다" 너…

스포츠조선

기사입력 2025-08-19 12:25


19일 용산CGV에서 열린 영화 '어쩔수가없다'의 제작보고회, 이병헌과 손예진이 질문에 답하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이병헌이 영화 '어쩔수가없다' 촬영장에서 본 손예진의 모습을 폭로해 웃음을 안겼다.

이병헌은 19일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '어쩔수가없다' 제작보고회에서 "예진 씨가 말하는 것과 촬영장에서 본모습과 달라서 의아하다"라고 했다.

9월 개봉하는 '어쩔수가없다'는 삶이 만족스러웠던 회사원 만수가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는 작품으로, '한국 영화계의 거장' 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다.

이병헌은 손예진이 캐릭터의 모성애를 언급하는 말을 듣던 중 "제가 현장에서 봤던 모습과는 달라서 의아하다. 우리 딸로 나오는 아이가 정말 질문이 많다. 저는 계속 질문에 대답해 주다가 몇 번 정신을 못 차린 채 슛을 들어갔다"며 "근데 손예진 씨는 아이의 질문에 한 번도 대답을 안 하더라. '예진 씨 물어보면 대답을 좀 해줘'라고 했더니, '그건 선배가 맡아서 해 달라. 저는 감정 몰입을 해야 한다'고 하더라. 근데 이 자리에서 이렇게 말을 하니까, '그 당시 마음은 그랬구나' 싶었다"고 너스레를 떨었다.

이에 손예진은 "딸로 나온 친구가 너무 호기심이 많아서 우리한테 계속 물어본다. 리허설 때부터 슛 들어가기 전까지 질문을 한다. 제가 대사도 많고 감독님의 감정적인 디테일한 디렉팅도 있었다. 이걸 해내야 하는데, 옆에서 계속 말을 하니까 어쩔 수 없었다"고 해명했다. 그러나 이내 이병헌도 "저도 그랬다"며 맞받아쳐 현장을 웃음 바다로 물들였다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

