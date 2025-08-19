조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 레인보우 조현영이 공개 연애 파묘에 울컥했다.
이에 조현영은 "사실 내 공개 연애 이야기가 굉장히 오래된 일이라 모르시는 분들이 많다. 근데 계속 (고우리) 언니 때문에 파묘가 되고 있다. 이게 정말 참을 수 없다"며 분노했다. 그러나 고우리는 "그냥 옛날에 우리가 더 돈독하게 된 계기를 묻길래 '그때 그 오빠랑 다 같이 재밌게 잘 놀아서 더 친해졌다'고 했다"며 "난 아직도 그 오빠랑 되게 잘 지내고 있다"고 차분하게 말했다. 이어 "라디오 잘 듣고 있다"며 너스레를 떨었다.
그러자 김준호는 바로 휴대폰으로 조현영의 전 남자 친구를 검색해서 찾은 후 휴대폰을 들이밀며 "이분이냐"고 확인했고, 조현영은 "당장 (휴대폰) 반대로 접어라"라고 대꾸해 웃음을 자아냈다. 또한 배정남은 "저분 되게 점잖더라"라며 거들었고, 결국 조현영은 "어쩌라고요"라며 폭발해 웃음을 안겼다.
|
조현영은 "진짜 좋은 추억인데 그때 (열애설) 당시 내 기억에 내가 한창 주가가 오를 때였다. 어쨌든 내가 한창 잘될 것 같을 때 열애설이 나서 그때 내 커리어가 고꾸라졌다고 생각한다. 그래서 그런 안 좋은 기억이 있는 거지 그분과는 좋게 헤어졌다"고 밝혔다.
한편 조현영은 2015년 가수 겸 배우 알렉스와 띠동갑 나이 차이를 극복하고 공개 열애를 했으나 1년 4개월 만에 결별했다.
