스포츠조선

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

최종수정 2025-08-19 12:49

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('…

[스포츠조선 조윤선 기자] 레인보우 조현영이 공개 연애 파묘에 울컥했다.

19일 SBS '신발벗고 돌싱포맨'은 '조현영, 상의 없이 과거 공개 연애사 파묘하는 고우리에 혈압 상승 (ft. 레인보우 팀킬)'이라는 영상을 업로드했다.

영상에서 이상민은 고우리, 조현영을 향해 "서로가 약점을 많이 알고 있는 거 같다. 고우리는 '내가 조현영을 잘되게 할 수는 없어도 망하게 할 수는 있다'고 했다"며 "조현영이 고우리에게 화가 나는 게 상의 없이 연애사를 까발리고 다녀서라는데 이건 좀 심각하다"고 말했다.

이에 조현영은 "사실 내 공개 연애 이야기가 굉장히 오래된 일이라 모르시는 분들이 많다. 근데 계속 (고우리) 언니 때문에 파묘가 되고 있다. 이게 정말 참을 수 없다"며 분노했다. 그러나 고우리는 "그냥 옛날에 우리가 더 돈독하게 된 계기를 묻길래 '그때 그 오빠랑 다 같이 재밌게 잘 놀아서 더 친해졌다'고 했다"며 "난 아직도 그 오빠랑 되게 잘 지내고 있다"고 차분하게 말했다. 이어 "라디오 잘 듣고 있다"며 너스레를 떨었다.

그러자 김준호는 바로 휴대폰으로 조현영의 전 남자 친구를 검색해서 찾은 후 휴대폰을 들이밀며 "이분이냐"고 확인했고, 조현영은 "당장 (휴대폰) 반대로 접어라"라고 대꾸해 웃음을 자아냈다. 또한 배정남은 "저분 되게 점잖더라"라며 거들었고, 결국 조현영은 "어쩌라고요"라며 폭발해 웃음을 안겼다.


조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('…
조현영은 고우리가 자신의 전 남자 친구와 연락하는 것에 대해 "두 분이 연락하는 건 상관없다. 근데 자꾸 이 얘길 꺼낸다"며 울컥했다. 이를 본 탁재훈은 "혹시 차였냐"며 놀렸고, 고우리는 "정말 안 좋게 헤어졌으면 이런 이야기 안 한다"고 해명했다.

조현영은 "진짜 좋은 추억인데 그때 (열애설) 당시 내 기억에 내가 한창 주가가 오를 때였다. 어쨌든 내가 한창 잘될 것 같을 때 열애설이 나서 그때 내 커리어가 고꾸라졌다고 생각한다. 그래서 그런 안 좋은 기억이 있는 거지 그분과는 좋게 헤어졌다"고 밝혔다.

한편 조현영은 2015년 가수 겸 배우 알렉스와 띠동갑 나이 차이를 극복하고 공개 열애를 했으나 1년 4개월 만에 결별했다.

supremez@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남규리 "씨야 탈퇴, 입 열면 다쳐…곡 뺏겨 재결합 무산, 멤버들과 연락안해"[SC리뷰]

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

4.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

5.

홍장원, 음주운전 50일 만 자백 "19년 전에도 같은 죄, 방송 수익 환원할 것"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

남규리 "씨야 탈퇴, 입 열면 다쳐…곡 뺏겨 재결합 무산, 멤버들과 연락안해"[SC리뷰]

2.

'日 정우성', 아나운서 성접대 모임 참석 인정 "깊게 반성"[SC이슈]

3.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

4.

박선영, ♥김일우 모르는 가족사 고백 후 눈물 "가장 두려워하는 건.." ('신랑수업')

5.

홍장원, 음주운전 50일 만 자백 "19년 전에도 같은 죄, 방송 수익 환원할 것"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

2.

"한국 선수들 단순한 패스 미스 잦고 기술 부족" 공개 디스 혹은 팩폭 날린 日…동아시안컵 무용론 제기

3.

'에이스가 무너졌다' 한국계 교토국제고, 고시엔 2년 연속 우승 도전 → 8강 탈락

4.

'출국도 미루고 KBO 타팀 이적 기다렸는데' 끝내 LG 떠난 가을 영웅, 빅리그 재도전

5.

김서현 8월 ERA 17.36 → 정해영은 2군행…여름은 마무리 수난시대, '청정팀'도 1팀 있다 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.