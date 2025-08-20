스포츠조선

'이수근♥' 박지연, 신장 재이식 수술 심경..."父 이어 오빠까지…마음 무거워"

기사입력 2025-08-20 06:11


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그맨 이수근의 아내 박지연이 최근 친오빠에게 신장이식을 받은 사실을 직접 밝혔다.

박지연은 19일 자신의 SNS를 통해 "임신중독증 이후 신장이 제 기능을 하지 못해 이식을 받았지만 거부 반응으로 투석을 이어갈 수밖에 없었다"며 그간의 투병 과정을 털어놓았다.

그는 "7년 전부터 오빠가 계속 이식을 권해왔지만 가족에게 또다시 큰 짐을 주는 것이 마음에 걸려 거절을 해왔다"며 "그러던 중 담석으로 오빠의 개복수술이 불가피해졌고, 저 역시 심장과 혈관 문제로 의료진과 가족의 판단 아래 오빠의 신장을 받기로 했다"고 설명했다.

이어 "아버지에 이어 오빠까지 저를 위해 마음을 내어준 사실이 너무 무겁게 다가오지만, 제가 받은 것은 장기가 아니라 가족의 깊은 사랑임을 알기에 감사할 뿐"이라고 전했다.

또한 박지연은 남편 이수근을 향한 배려의 마음도 드러냈다.

그는 "제 아픔이 남편의 모습에 슬픔처럼 비치지는 않을까 조심스러웠다"며 "남편의 이름이 더는 저의 아픔과 함께 언급되지 않기를 바란다. 앞으로는 웃음과 따뜻한 이야기로 기억되길 바란다"고 덧붙였다.

끝으로 박지연은 "저의 개인사는 기사보다 기록으로 남아 조용히 머물렀으면 한다"며 "면역억제제를 복용하는 동안 외출을 자제하고 스스로를 돌보며 회복에 전념하겠다"고 밝혔다.

박지연의 진심 어린 고백에 팬들과 네티즌들은 "건강 회복 기원합니다", "남편과 함께 웃음만 가득하길", "용기 있는 선택에 박수를 보낸다"는 응원의 메시지를 전하고 있다.

