'이병헌♥' 이민정, '여배우 산후관리법' 공개했다 "무조건 1년 안에 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 이민정이 '출산 후 관리'에 대해 솔직하게 자신만의 비법을 밝혔다.
19일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '어쩌다보니 공백기가 5년인 건에 대하여... | MJ의 일방소통'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
하지만 이내 이민정은 "물론 이건 핑계다. 시간을 내려면 낼 수 있을 거다. 근데 아기를 노는 것도 운동이 많이 되기 때문에 열심히 육아를 하고 있다"라고 '육아 버닝' 설명했다.
많이들 궁금해하는 '출산 후 몸관리'에 이민정은 "다이어트에 대해 얘기를 많이 할 사람은 아니다"라며 겸손해하면서도 "첫 째를 낳았을 때는 (애 낳았으니) 계속 잘 먹어야지 했는데, 나중에 알게 된 사실은 아기를 낳고 6개월에서 1년 안에 자기의 원래 몸무게로 안 돌이가면 임신 이전 몸무게로 돌아가기 어렵다더라"라 했다.
임신 중 벌어진 흉곽, 복부, 골반을 닫아야 했던 것. 이민정은 "근데 저는 그 얘끼를 몰랐었다"라 고백했다.
물론 잘 먹어야 하는 건 맞지만 출산 후 2~3이 지나면 몸의 뼈가 가장 잘 움직이는 시기가 있다고 하더라. 그때 뭐 필라테스나 코어 운동이나 이런 걸로 몸을 잡아주면 원래의 몸보다 더 잘 잡을 수 있다는 것도 몰랐다
그는 "둘째 때는 그 골든타임을 알고나서 하니까 다행히 몸이 빨리 돌아왔다"며 "출산을 늦게 한 친구가 있으면 꼭 얘기해준다. '최대한 1년 이내에 몸을 돌려놔야 한다'고. 자기의 몸무게로 3달 안에 돌아올 순 없지만 몸을 너무 방치하면 돌아가기 어렵다. 제가 얘기하는 건 무리되지 않는 선에서 하는 말이다"라 조언했다.
