[공식]MBC, NC AI와 미디어·콘텐츠 분야 AI 전환(AX)을 위한…

[스포츠조선 정빛 기자] MBC와 NC AI는 19일, 서울 MBC 상암 사옥에서 미디어·콘텐츠 분야의 AI 전환(AX)을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이날 체결식에는 안형준 MBC 대표이사와 NC AI 이연수 대표이사가 참석했으며, 양사는 미디어·AI·게임 산업을 연계하는 새로운 콘텐츠 밸류체인 구축에 협력하기로 합의했다.
MBC는 60년 이상 쌓아온 풍부한 콘텐츠 자산과 제작 노하우를 기반으로 변화하는 미디어 환경에서 콘텐츠와 첨단기술의 융합을 선도해왔다.
NC AI는 과학기술정보통신부가 주관하는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에 컨소시엄 주관사로 선정됐다. MBC는 컨소시엄 참여사로서 60년간 축적한 방송 제작 및 실증 노하우를 접목하여 미디어·콘텐츠 업계의 AI 전환 표준을 마련해 나갈 예정이다.
안형준 MBC 대표이사는 "이번 협업은 단지 AI를 통한 일부 업무 개선이 아닌 AI 중심의 미디어·콘텐츠 기업으로의 근본적인 패러다임의 전환으로 생각한다"며, "향후 독자 AI 파운데이션 모델을 기반으로 미디어·콘텐츠 산업의 AI 전환을 가속화하고, 글로벌 경쟁력을 강화해 K-AI 시대에 함께 발맞추어 나가겠다."고 전했다.
NC AI 이연수 대표는 "이번 협력은 NC AI가 축적해 온 독자 AI 파운데이션 모델 기술을 미디어·콘텐츠 산업 현장에 본격 적용하는 중요한 첫걸음"이라며, "MBC와의 협력을 기반으로 다양한 산업의 AX를 통해 K-AI의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 국민이 체감할 수 있는 AI 혁신을 실현하겠다"고 말했다.
이번 전략적 제휴로 MBC의 콘텐츠 리더십과 NC AI의 글로벌 수준의 기술력이 시너지를 발휘해 미디어·콘텐츠 분야의 AI 생태계를 혁신하고, 대한민국 AI 산업 발전에 새로운 동력이 될 것으로 기대된다.
