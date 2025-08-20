[공식] UN 최정원 "스토킹·흉기협박 사실무근, 여친과 다툼 와전돼"(…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 UN 출신 최정원이 스토킹 및 특수협박 혐의에 대한 입장을 밝혔다.
최정원은 20일 "어제 보도된 내용은 저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로 사소한 다툼이 확대돼 발생한 일종의 해프닝이었다. 감정이 격해진 과정에서 서로 오해의 소지가 생겼고 그로 인해 사실과 다르게 상황이 와전돼 전달된 점에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.
최정원은 "개인적인 사생활이 오해를 불러 일으켜 불편한 뉴스로 전해진 점 다시 한번 진심으로 사과 드리며 앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다. 죄송하다"고 고개를 숙였다.
이와 별개로 최정원은 상간남 소송도 진행 중이다. B씨는 최정원이 자신의 아내 C씨가 유부녀라는 걸 알면서도 부정행위를 했다며 1억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 그러나 최정원은 어릴 때부터 가족들도 알고 지낸 동네 동생일 뿐 부적절한 관계는 없었다고 맞섰다.
