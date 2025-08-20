스포츠조선

전혜진, 드디어 기쁜 소식 알렸다...1인극으로 10년만 연극 복귀 [공식]

기사입력 2025-08-20 08:57


전혜진, 드디어 기쁜 소식 알렸다...1인극으로 10년만 연극 복귀 [공…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 전혜진이 우리나라에서 처음 선보이는 1인극 '안트로폴리스Ⅱ - 라이오스'(ANTHROPOLIS Ⅱ - Laios / 작 롤란트 쉼멜페니히, 연출 김수정)로 돌아온다.

전혜진은 오는 11월 6일부터 22일까지 국립극단 명동예술극장에서 상연하는 국내 초연작 '안트로폴리스Ⅱ - 라이오스'(이하 '라이오스') 출연을 확정했다.

전혜진의 연극 복귀작 '라이오스'는 롤란트 쉼멜페니히의 '안트로폴리스 5부작' 중 두 번째 작품이다. '안트로폴리스 5부작'은 유럽사 문명 역사에서 가장 유명한 건국 신화인 테베 왕가를 기반으로 한 고대 그리스 신화의 비극을 탐구하는 작품이다.

특히 '라이오스'는 1인극으로 무대 위에 단 한 명의 배우가 올라 다역을 다성적인 목소리로 소화하는 작품이다. 따라서 '라이오스'는 무대 위에서 자유자재로 각양각색의 캐릭터를 오가는 전혜진의 무한 연기 변신을 눈앞에서 확인해 볼 수 있는 기회가 될 전망이다.

'라이오스'는 그동안 탄탄한 연기력을 바탕으로 매 작품 도전적으로 캐릭터 변신을 하며 화제성과 흥행성을 모두 갖춘 배우라는 평을 받아온 전혜진이 오랜만에 선택한 연극 작품이라는 점에서 기대를 더한다. 전혜진이 연극에 출연하는 것은 지난 2015년 '스물스물 차이무 - 꼬리솜 이야기' 이후 10년 만이다.

한편 전혜진은 데뷔 후 계속해서 다이내믹한 연기 행보를 보이며 배우로서 대체불가의 입지를 공고히 해 나가고 있다.

최근 넷플릭스 영화 '크로스'를 통해 매혹적인 빌런 캐릭터로 화제를 모았으며 동시에 드라마 '라이딩 인생'에서는 일도 육아도 모두 잘하고 싶은 워킹맘의 모습을 현실감 있는 연기로 펼쳐내며 시청자의 공감을 자아낸 바 있다.

wjlee@sportschosun.com

