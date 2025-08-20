스포츠조선

[공식] SBS, 방송사 최초 틱톡 스포트라이트 도입…글로벌 IP 확장

기사입력 2025-08-20 09:02


[공식] SBS, 방송사 최초 틱톡 스포트라이트 도입…글로벌 IP 확장

[스포츠조선 조민정 기자] SBS가 글로벌 방송사 최초로 틱톡의 '스포트라이트(Spotlight)' 기능을 도입하며 자사 IP 마케팅에 새로운 장을 연다. 이번 협업을 통해 SBS는 국내를 넘어 해외 팬들과 긴밀하게 소통하며 글로벌 시장에서 K콘텐츠 경쟁력을 한층 강화할 전망이다.

'스포트라이트'는 틱톡이 일부 핵심 미디어 파트너에게만 제공하는 독점 기능이다. 해당 기능은 프로그램 소개와 출연진 정보 예고편 등 기본적인 콘텐츠 정보부터 관련 UGC를 한눈에 모아볼 수 있는 전용 페이지를 제공한다. 여기에 크리에이터들의 IP 기반 창작을 독려하는 이벤트 페이지와 OTT 플랫폼으로의 직접 연결 기능 틱톡 쇼핑을 활용한 커머스 연계까지 지원하며 폭넓은 활용이 가능하다.

미국에서는 넷플릭스와 워너브라더스 같은 소수의 미디어 기업만이 이 기능을 제공받았다. 그러나 방송사가 단독으로 협력 대상이 된 것은 전 세계에서 SBS가 최초다. 이로써 SBS는 글로벌 미디어 지형 속에서 차별화된 입지를 확보하게 됐다.

SBS는 2025년 하반기부터 자사 대표 IP를 중심으로 해당 기능을 단계적으로 적용할 계획이다. 이를 통해 SBS 콘텐츠가 해외에서 더욱 사랑받는 K콘텐츠로 자리매김할 것으로 기대된다.

양사는 아시아를 넘어 세계적으로 인기 있는 SBS IP와 이미 미국에서 성과를 입증한 틱톡 '스포트라이트' 기능이 만들어낼 시너지에 주목하고 있다. 특히 틱톡 이용률이 높은 미국과 동남아시아에서 SBS가 직접 마케팅을 전개할 수 있다는 점은 글로벌 IP 확장의 핵심 동력이 될 전망이다. 아울러 콘텐츠 유통과 커머스 공연 등 연계 비즈니스 분야에서도 유의미한 성과가 나올지 관심이 모이고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

3.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

4.

'정형돈♥' 한유라, 하와이 기러기 생활에 우울 "집 앞 바다도 벽 같아, 단절된 느낌"

5.

조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

3.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

4.

'정형돈♥' 한유라, 하와이 기러기 생활에 우울 "집 앞 바다도 벽 같아, 단절된 느낌"

5.

조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

5.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.