김윤지, 시댁·친정 식구들과 한집살이 중 "공동육아 너무 좋아" ('슈돌')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 '슈퍼맘' 김윤지가 딸 엘라를 품에 안은 비하인드 스토리와 함께 시월드부터 친정까지 한 건물에 모여 사는 신개념 공동육아를 공개한다.
이날 방송에서는 '슈퍼맘' 김윤지가 12개월 딸 엘라를 육아하는 일상이 공개된다. 김윤지는 코미디언 이상해·국악인 김영임의 아들과 결혼해 화제를 불러모은 바 있다.
이 가운데, 매일 엘라를 보기 위해 온 가족이 총출동해 이목을 집중시킨다. 김윤지는 "엘리베이터만 타면 시댁과 친정을 갈 수 있다"라며 시부모님과 친정어머니, 시누이 가족과 같은 빌라에 살고 있는 상황을 전격 공개한다. 안영미는 "이거 되게 불편한 조합이 될 수도 있거든요"라며 놀라움을 드러내더니 공동육아 시스템에 "너무 좋다"라며 감탄을 터트린다. 이에 '슈돌' 최초로 엄마 김윤지-아빠 최우성-흥부자 엘라-할아버지 이상해-할머니 김영임-외할머니-사촌언니까지 8명의 대가족이 총출동해 펼칠 유쾌한 공동육아 시스템에 기대감이 상승한다.
'슈돌' MC군단의 부러움을 유발한 한 지붕 네 가족의 모습과 대가족 육아 시스템은 오늘 '슈돌' 본 방송을 통해 공개된다.
한편, KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
