美 그래미닷컴 "보아, K팝 전설이자 개척자" 극찬

[스포츠조선 백지은 기자] 데뷔 25주년을 맞은 보아가 미국 그래미닷컴으로부터 음악성과 영향력을 다시 주목받았다.
이어 "보아는 독보적인 스타성을 바탕으로 폭넓은 장르를 자유롭게 넘나든 것은 물론, 매혹적인 보컬과 뛰어난 춤 실력으로 일본 팬들의 마음을 사로잡았다. 마침내 보아는 한국 아티스트 최초로 일본 주요 차트를 석권하고, 수백만 장의 음반 판매를 기록했다"고 보아의 성공적인 커리어에 대해 언급해 눈길을 끌었다.
또한 "보아는 다양한 음악적 페르소나를 자연스럽게 소화해내는 능력으로도 주목받아 왔다. 그의 레퍼토리는 그 자체로 하나의 여정과도 같아, 일본의 대표적 크리스마스 송으로 자리잡은 '메리 크리'부터 활기 넘치는 댄스 팝 '더블', 자기 확신과 힘을 전하는 '우먼' 같은 곡들까지 폭넓게 아우른다"고 덧붙였다.
마지막으로 기사는 '넘버원' '발렌티' '온리원' '배터' '왓 쉬 원츠' 등 총 5곡을 보아의 대표곡으로 선정하며, 이 곡들과 데뷔 25주년을 맞아 4일 발매된 정규 11집 '크레이지어'를 통해 보아의 예술성과 음악 세계를 엿볼 수 있다고 전했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com