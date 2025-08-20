스포츠조선

"스태프도 감탄"…임윤아, ♥이채민과 달콤살벌 생존 로맨스 '기대 폭발'('폭군의 셰프')

기사입력 2025-08-20 09:53


"스태프도 감탄"…임윤아, ♥이채민과 달콤살벌 생존 로맨스 '기대 폭발'…

[스포츠조선 조지영 기자] 임윤아가 요리로 왕 이채민의 마음을 연다.

오는 23일 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출)가 하이라이트 영상으로 과거의 수라간에 불시착한 셰프 연지영(임윤아)의 좌충우돌 궁중 적응기를 예고하고 있다.

공개된 하이라이트 영상은 프렌치 셰프에서 폭군 이헌(이채민)의 수라간을 호령하는 대령숙수가 된 연지영의 사연을 담고 있다. 프랑스 파리의 레스토랑 셰프에서 모종의 계기를 통해 과거에 떨어진 연지영은 "나의 입맛에 맞지 않을 시에는 극형에 처할 것"이라는 왕 이헌의 명령에 따라 수라간 대령숙수가 된 상황.

쓰리스타 레스토랑의 셰프를 꿈꾸다 졸지에 폭군의 셰프가 된 연지영은 미세한 맛의 차이도 잡아내는 미식가 이헌을 감동시킬 음식을 완성하고자 갈고닦은 요리 실력을 총동원한다. 이름도, 생김새도 낯설지만 맛은 기가 막힌 연지영의 요리에 왕 이헌부터 종친인 제산대군(최귀화)까지 감탄을 쏟아내 귀녀(鬼女) 숙수의 진가를 체감케 한다.

이렇게 연지영이 자신만의 방식으로 왕 이헌의 총애를 받는 동안 수상한 귀녀 숙수로 인해 왕실 분위기도 술렁이기 시작해 눈길을 끈다. 왕의 총애를 받는 후궁 강목주(강한나)는 연지영을 향해 대놓고 적대감을 드러낼 뿐만 아니라 그녀의 요리에 무언가를 타라고 지시해 긴장감을 높이고 있다.

설상가상 제산대군은 "목표는 대령숙수"라며 서늘한 눈빛을 쏘아 보내는 한편, 인주대비(서이숙) 역시 귀녀 숙수 연지영에게 무시무시한 대가를 예고해 불안감을 증폭시킨다. 과연 연지영이 "살아남기 힘들 것"이라는 간신 임송재(오의식)의 경고대로 위협 속에서 끝까지 살아남을 수 있을지 궁금해진다.

그런가 하면 연지영을 바라보는 왕 이헌의 얼굴에도 조금씩 변화의 기색이 서려 흥미를 돋운다. "내가 널 죽게 두겠느냐"라며 연지영을 보호해주는 것은 물론 자신의 마음을 위로해주는 연지영에게 서서히 끌리고 있는 것. 서로를 볼 때마다 요동치는 두 사람의 심장 박동수는 연지영과 이헌 사이 짙은 교감이 오가고 있음을 짐작하게 한다.

"보여주거라, 새로운 너만의 요리를"이라며 기대에 찬 이헌과 "어떻게든 살아 돌아갈 거다, 반드시"라며 의지를 다지는 연지영, 살벌한 신경전이 오가는 궁궐 안에서 달달한 설렘을 피워나갈 두 사람의 이야기에 관심이 집중된다.


이처럼 '폭군의 셰프'는 쫓고 쫓기는 첫 만남을 지나 어느덧 썸타는 사이로 발전하게 될 연지영과 이헌의 로맨스로 다채로운 재미를 선사할 예정이다. 때문에 시대를 초월해 음식으로 서로의 마음을 위로하며 맛과 정을 나눌 두 사람의 궁중 라이프가 펼쳐질 '폭군의 셰프'가 기다려진다.

최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 23일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

