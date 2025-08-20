744평 전지현 집 공개됐다...전현무도 "입 떡 벌어져" 감탄 ('이유…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '이유 있는 건축-공간 여행자' 전현무가 북촌 한옥 가이드가 되어, 근대 도시 한옥부터 '힙(HIP)한옥'까지 정복했다.
정세권 선생은 북촌에 최대한 많은 조선인들이 살 수 있도록 근대식으로 개량된 도시 한옥을 개발하고, 작은 평수로 나눠 대규모로 분양하는 시스템을 만들었다. 집 살 돈이 없는 이들에게는 월부제로 살 수 있는 방안을 마련하기도 했다. 홍진경은 "페이먼트(지불방식)까지 시스템을 구축하셨다"라며 당시 획기적인 정세권 선생의 아이디어에 놀라워했다. 또한 조선물산장려회, 조선어학회 후원 등 독립운동에도 힘쓴 정세권 선생의 업적이 놀라움을 더했다.
전현무, 빽가, 미미는 1920년대 정세권 선생이 지은 도시 한옥의 특징이 고스란히 보존된 공간을 찾았다. 방송 최초로 내부가 공개된 이 한옥에서 세 사람은 정세권 선생이 고민한 흔적을 발견하며 특별한 공간 여행을 즐겼다. 미미는 "여기 살고 싶다"라며 전통 한옥과는 다른 도시 한옥만의 매력에 푹 빠진 모습을 보였다.
별당채로 이동한 세 사람은 창 너머로 펼쳐진 북촌뷰에 감탄했다. 빽가는 "가도 가도 공간이 계속 나왔다"라며 혀를 내둘렀고, 유현준 건축가는 "동선의 제일 끝이 가장 중요한 자리다. '공간에 레이어가 많다=부유함의 상징'이다"라고 설명했다. 전현무는 큰 잘못을 하고 사장실에 불려가던 아나운서 시절을 떠올리며 "사장실 가는 길이 구만리였다"라고 비유해 웃음을 더했다. 유현준은 북촌뷰를 품은 '백인제 가옥'에 대해 "바라보는 시야만큼 시각적으로 소유하는 효과가 있다. 넓은 공간을 영구조망권으로 쓸 수 있으니, 부동산 가치가 올라가는 거다"라며, 마찬가지로 한강뷰가 비싼 이유를 설명했다.
이어 '트민남' 전현무는 북촌의 '힙(Hip)한옥'으로 빽가, 미미를 데려갔다. 1930년대 한옥과 1960년대 양옥의 컬래버레이션 된 화장품 쇼룸이었다. '전통 거주 공간'인 한옥을 '소비 공간'으로 리노베이션한 이 곳은 2022년 서울 우수 한옥으로 선정되기도 했다. 전현무는 "여기가 진짜 감동이다"라며, 한옥과 양옥을 조화롭게 연결한 중정 공간을 소개했다. "두 건물의 시간이 기억되길 바란다"며, 축대를 제거하지 않고 흔적을 남긴 건축가의 의도가 특별한 감성을 만들었다. 시대에 따라 쓰임새를 넓혀가는 우리의 집 한옥의 매력을 새롭게 발견한 건축 여행이 깊은 여운을 남겼다.
한편, 매주 화요일 밤 9시 방송되는 MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'는 건축을 통해 역사, 문화, 경제, 예술, 과학 등 다양한 분야를 넘나드는 이야기를 풀어내는 신개념 건축 토크쇼다. 스타 건축가 유현준과 전현무, 홍진경, 박선영이 출연한다.
