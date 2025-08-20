스포츠조선

'트웰브' 서인국 "파쿠르 액션 도전, 원숭이 이미지에 맞는 액션 보여주고파"

최종수정 2025-08-20 13:12

'트웰브' 서인국 "파쿠르 액션 도전, 원숭이 이미지에 맞는 액션 보여주…
20일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 서인국. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서인국이 '트웰브'를 위해 파쿠르 액션을 배웠다고 밝혔다.

서인국은 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 STUDIO X+U 드라마 '트웰브' 제작발표회에서 "원숭이 형상을 띠는 고유 액션을 선보이고 싶어서 파쿠르 액션을 배웠다"라고 했다.

동양의 12지신을 모티브로 한 시리즈 '트웰브'는 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물로, 강대규 감독과 한윤선 감독이 연출을 맡았다.

원숭이의 천사 원승으로 변신한 서인국은 "말 그대로 원숭이고, 차기 대장을 꿈꾼다. 12지신 팀 내에서도 분위기 메이커를 담당한다"며 "또 밝은 성격이지만, 굉장히 책임감이 강해서 팀원들의 갈등을 중재시키는 역할도 한다"고 말했다.

특히 작품을 위해 처음으로 파쿠르 액션에 도전해 눈길을 끌었다. 이에 그는 "동물 캐릭터가 정해져 있다 보니, 그에 맞는 액션을 보여주고 싶어서 파쿠르 액션팀에 가서 직접 배웠다"며 "이후 드라마 액션팀과 따로 만나 레퍼런스 영상들을 보면서 원숭이 형상을 띠는 고유 액션을 만들려고 했다"고 전했다.

마동석과 '38 사기동대' 이후 재회한 소감과 함께 작품에 합류한 이유도 전했다. 서인국은 "마동석 형님과 오랜만에 함께 작품을 할 수 있어서 좋았다"며 "12지신을 소재로 한 액션이 가미되어 있는 게 흥미롭더라. 또 12지신이다 보니 동물의 형상으로 참신한 액션과 캐릭터를 보여줄 수 있을 것 같아서 기대되고 설렌다"고 말했다.

한편 '트웰브'는 오는 23일 오후 9시 20분 KBS2 토일 미니시리즈를 통해 방영되며, 방영 직후 디즈니+에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

2.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

3.

김태희, 두 딸 육아에 눈물 펑펑 "사십춘기 겪어, 母 되니 부모 이해" ('유퀴즈')

4.

744평 전지현 집 공개됐다...전현무도 "입 떡 벌어져" 감탄 ('이유 있는 건축')

5.

'이병헌♥' 이민정, 팬에게 명품 반지 선물하는 재력 "이 정도는 사줄 수 있지"

연예 많이본뉴스
1.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

2.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

3.

김태희, 두 딸 육아에 눈물 펑펑 "사십춘기 겪어, 母 되니 부모 이해" ('유퀴즈')

4.

744평 전지현 집 공개됐다...전현무도 "입 떡 벌어져" 감탄 ('이유 있는 건축')

5.

'이병헌♥' 이민정, 팬에게 명품 반지 선물하는 재력 "이 정도는 사줄 수 있지"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]이정후 드디어 터졌다! 97일 만에 시즌 7호포 쾅, SD전 1회초 선두타자 선제 솔로포

2.

LA FC 초대박! 손흥민 유니폼, 메시-르브론-커리보다 많이 팔렸다고? 대체 얼마를 팔았길래…

3.

'이런 아들, 사위 있으면 행복하겠네' 홈런 한 방에 5000만원 자동차 '초대박'..."작년엔 장모님, 올해는 어머니" [광주 현장]

4.

HERE WE GO 독점→토트넘 1티어 폭로 "손흥민 대체자 영입 가능성 폭락"...맨시티 내부 분열 사태

5.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.