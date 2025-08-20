스포츠조선

'트웰브' 마동석 "'거룩한 밤' 흥행 부진? 반성 중, 세계관 하나 만들 때 머리 한 움큼씩 빠져"

최종수정 2025-08-20 13:10

'트웰브' 마동석 "'거룩한 밤' 흥행 부진? 반성 중, 세계관 하나 만…
20일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '트웰브' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 마동석. 장충동=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.08.20/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 마동석이 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스' 흥행 부진에 대한 솔직한 심경을 전했다.

마동석이 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 STUDIO X+U 드라마 '트웰브' 제작발표회에서 "영화가 잘 안 된 지점은 반성하고 있다"며 "'거룩한 밤: 데몬 헌터스'와 '트웰브' 둘 다 판타지 장르이지만, 결 자체가 다르다"라고 했다.

마동석은 올해 4월 개봉한 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스'로 관객들과 만났으나, 흥행 면에선 아쉬운 성적을 거뒀다. 그는 "영화가 잘 안 된 지점은 반성하고 있고, 앞으로 더 재밌는 작품을 만들어야겠다는 생각을 했다. 사실 세계관을 하나하나 만들 때마다 머리가 한 움큼씩 빠진다. 쉬운 이야기도 쉽지 않고, 어려운 이야기는 더 어렵다. 한윤선 감독님과 같이 여러 달 밤을 새우면서 최선을 다해 만들었다. '거룩한 밤: 데몬 헌터스'는 공포 장르이고, '트웰브'는 가족들끼리 함께 볼 수 있는 판타지다. 같은 판타지이지만 결 자체가 다르다"고 관심을 당부했다.

한편 '트웰브'는 오는 23일 오후 9시 20분 KBS2 토일 미니시리즈를 통해 방영되며, 방영 직후 디즈니+에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

2.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

3.

김태희, 두 딸 육아에 눈물 펑펑 "사십춘기 겪어, 母 되니 부모 이해" ('유퀴즈')

4.

744평 전지현 집 공개됐다...전현무도 "입 떡 벌어져" 감탄 ('이유 있는 건축')

5.

'이병헌♥' 이민정, 팬에게 명품 반지 선물하는 재력 "이 정도는 사줄 수 있지"

연예 많이본뉴스
1.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

2.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

3.

김태희, 두 딸 육아에 눈물 펑펑 "사십춘기 겪어, 母 되니 부모 이해" ('유퀴즈')

4.

744평 전지현 집 공개됐다...전현무도 "입 떡 벌어져" 감탄 ('이유 있는 건축')

5.

'이병헌♥' 이민정, 팬에게 명품 반지 선물하는 재력 "이 정도는 사줄 수 있지"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]이정후 드디어 터졌다! 97일 만에 시즌 7호포 쾅, SD전 1회초 선두타자 선제 솔로포

2.

LA FC 초대박! 손흥민 유니폼, 메시-르브론-커리보다 많이 팔렸다고? 대체 얼마를 팔았길래…

3.

'이런 아들, 사위 있으면 행복하겠네' 홈런 한 방에 5000만원 자동차 '초대박'..."작년엔 장모님, 올해는 어머니" [광주 현장]

4.

HERE WE GO 독점→토트넘 1티어 폭로 "손흥민 대체자 영입 가능성 폭락"...맨시티 내부 분열 사태

5.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.