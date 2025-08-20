이윤진, 子 다을과 471일 만 재회→발리 정착에 행복 "엄마가 갈비 쏜…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이범수와 이혼 소송 중인 이윤진이 호텔리어로서 인생 2막을 시작하게 된 이유를 밝혔다.
그러면서 "어쩌다 정착한 발리, 어쩌다 입게 된 호텔 유니폼과 점점 몸에 베어가는 엘베 잡아드리는 매너손. 주어진 일상과 하루하루에 감사하며 섬생활을 즐기는 중"이라며 지금 이 순간의 소소한 행복을 전했다.
마지막으로 그는 "이번 주엔 갈비 먹으러 가자"는 말과 함께 딸 소을 양과 아들 다을 군의 계정을 태그하며, 자녀들과 함께하는 일상의 소중함을 전했다.
이윤진은 전남편 이범수와 이혼 소송으로 아들 다을이와 떨어져 지냈던 날을 떠올리며 "헤어져 있던 날을 매일 세어봤는데 471일 정도 됐다"면서 눈물을 보였다.
이어 "소을이와 다을이도 떨어져 있던 시간이 꽤 돼서 (다시 만나서) 둘이 같이 있을 때는 좀 어색한 기운이 있었다"고 전했다.
처음에는 다을이와 연락이 안 돼서 답답하기도 했다는 이윤진은 "(그 후) 다을이랑 면접 교섭하게 되고 엄마 모드로 '다을아 잘 지냈어?' 이렇게 대화를 풀어가려고 했더니 다을이가 거부감을 갖더라. 그래서 어느 순간부터는 원래 엄마와 다을이 관계처럼 장난도 치고 놀렸더니 다시 편안해졌다"고 말했다.
한편 이윤진과 이범수는 2010년 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 현재 이혼 소송 중이다.
딸과 발리에서 생활 중이던 이윤진은 최근 발리의 최고급 리조트로 이직하며 인생 2막을 새롭게 열었다.