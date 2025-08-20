스포츠조선

디즈니+ 측 "전지현·강동원 '북극성'에 거는 기대 크다, 한국은 주요 콘텐츠 시장"

기사입력 2025-08-20 14:45


디즈니+ 측 "전지현·강동원 '북극성'에 거는 기대 크다, 한국은 주요 …
'북극성' 스틸. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 정빛 기자] 디즈니+ 측이 '북극성'에 대한 기대감을 높였다.

디즈니+ 측은 20일 서울 용산 CGV 용산아이파크몰에서 열린 디즈니+ '북극성' 크리에이터스 토크에서 "'북극성'에 거는 기대가 크다"라며 "한국은 저희의 주요 콘텐츠 시장"이라고 했다.

이날 '북극성' 크리에이터스 토크에는 김희원, 허명행 감독, 정서경 작가를 비롯해 '?나인 퍼즐', '수리남' 김병한 미술감독, '신과함께' 시리즈, '기생충' 홍정호 VFX 슈퍼바이저가 참석하여 작품과 관련된 심도 깊은 이야기를 나눴다. 또 캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 컨텐츠 제작 총괄이 참석해 자리를 빛냈다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.

캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 컨텐츠 제작 총괄은 "한국은 언제 와도 즐겁다. 저희의 주요 콘텐츠 시장이자 가장 많은 사람을 받은 콘텐츠가 탄생한 곳이다. 앞으로도 디즈니+에서 좋은 작품들을 선보일 테니 계속해서 지켜봐 달라"고 먼저 인사했다.

이어 "'북극성'에 거는 기대가 크다. 월드 클래스에 걸맞은 화려한 출연진, 제작진이 만나 독보적인 이야기가 탄생했다. 스릴 넘치는 스파이 로맨스라 표현하고 싶다"라며 자신했다.

또 "첩보와 액션 로맨스가 어우러진 이야기다. 설렘과 짜릿한 재미를 한 자리에서 즐길 수 있다"라며 "결국 권력과 야망, 진실과 신뢰라는 보편적인 주제와 맞닿아 있다"라고 덧붙였다.

특히 전지현, 강동원 등 독보적인 캐스팅 라인업은 물론, 최고의 크리에이터들의 만남으로 공개 전부터 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 '눈물의 여왕', '빈센조' 김희원 감독과 '범죄도시4', '황야' 허명행 감독, '헤어질 결심', '작은 아씨들' 정서경 작가 등 웰메이드 제작진의 손길로 완성된 탄탄하고 섬세한 스토리와 스펙터클한 액션은 전 세계를 사로잡을 예정이다.


정서경 작가는 "테러 위협을 받는 여성 정치인과 그 정치인을 지켜주는 잘생긴 남성이 나온다. 행복한 북극성 이야기다"라고 설명했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'?은 9월 10일(수) 3개, 9월 17일(수)부터 매주 2개의 에피소드를 공개한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

2.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

3.

'HERE WE GO 단독' 맨유 역대급 문제아→배신자로...첼시 이적 진척 '곧 합의 가능'

4.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

5.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.