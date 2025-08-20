디즈니+ 측 "전지현·강동원 '북극성'에 거는 기대 크다, 한국은 주요 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 디즈니+ 측이 '북극성'에 대한 기대감을 높였다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.
캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 컨텐츠 제작 총괄은 "한국은 언제 와도 즐겁다. 저희의 주요 콘텐츠 시장이자 가장 많은 사람을 받은 콘텐츠가 탄생한 곳이다. 앞으로도 디즈니+에서 좋은 작품들을 선보일 테니 계속해서 지켜봐 달라"고 먼저 인사했다.
또 "첩보와 액션 로맨스가 어우러진 이야기다. 설렘과 짜릿한 재미를 한 자리에서 즐길 수 있다"라며 "결국 권력과 야망, 진실과 신뢰라는 보편적인 주제와 맞닿아 있다"라고 덧붙였다.
특히 전지현, 강동원 등 독보적인 캐스팅 라인업은 물론, 최고의 크리에이터들의 만남으로 공개 전부터 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 '눈물의 여왕', '빈센조' 김희원 감독과 '범죄도시4', '황야' 허명행 감독, '헤어질 결심', '작은 아씨들' 정서경 작가 등 웰메이드 제작진의 손길로 완성된 탄탄하고 섬세한 스토리와 스펙터클한 액션은 전 세계를 사로잡을 예정이다.
정서경 작가는 "테러 위협을 받는 여성 정치인과 그 정치인을 지켜주는 잘생긴 남성이 나온다. 행복한 북극성 이야기다"라고 설명했다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'?은 9월 10일(수) 3개, 9월 17일(수)부터 매주 2개의 에피소드를 공개한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com