[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성'…

[스포츠조선 정빛 기자] 디즈니+와 제작진이 전지현, 강동원이 함께한 '북극성'으로 'K-스파이 로맨스' 탄생을 알렸다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.
이어 "'북극성'에 거는 기대가 크다. 월드 클래스에 걸맞은 화려한 출연진, 제작진이 만나 독보적인 이야기가 탄생했다. 스릴 넘치는 스파이 로맨스라 표현하고 싶다"라며 자신했다.
정서경 작가는 "'북극성'의 시작은 '작은 아씨들'을 끝낸 다음이었다. 김희원 감독님에게 어떤 이야기를 하고 싶냐고 물어봤더니 파워풀한 여성이 나오는 멜로를 원한다고 하셨다. 그런 여성의 멜로가 어떨지 궁금하다고 했는데, 저는 파워풀한 것도 자신 없고 멜로도 안되는 편이라 걱정이 됐다. 하지만 그런 작품을 안 쓰면 방에서 나가지 못하는 방탈출 게임이라고 생각하며 극본을 쓰기로 했다"라며 집필 과정을 설명했다.
이어 작품에 대해서는 "여자 주인공을 테러위협을 받는 여성 정치인으로 설정하고, 지켜주는 사람은 잘생겼다는 걸로 이야기가 시작된다. 국제적인 스케일을 위해, 전세계적 테러를 소재로 했다. 우리나라가 분단 국가이니 미국이나 유럽의 전통접 첩보물이라기보다 한국적 장르물로 계획했다. 구시대적인 이데올로기가 아닌 동시대적인 문제를 다룬다"라고 했다.
그러면서 "정말 재밌게 만들려고 최선을 다했다. 틀에 박힌 이야기일 수 있지만 저는 그게 가장 중요한 가치라고 생각한다"고 고백했다.
끝으로 정 작가는 캐스팅에 대해 "이 이야기를 시작했을 때부터 전지현 씨가 문주였고 다른 배우를 상상할 수 없었다"면서 "강동원 씨를 캐스팅 했을 때 로또 맞은 기분이었다"라고 밝혔다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'은 9월 10일(수) 3개, 9월 17일(수)부터 매주 2개의 에피소드를 공개한다.
