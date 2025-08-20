스포츠조선

성현주, 아들상 5년 만에 둘째 임신..김민경·오나미 '오열 파티'

기사입력 2025-08-20 17:40


[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 성현주가 아들상을 치른 지 5년 만에 둘째 임신 소식을 전하자 동료들의 축하가 쏟아졌다.

성현주는 20일 "한 주 한 주 노심초사하느라 불러오는 배 꽁꽁 숨겨가며 어느덧 9개월 차 임신부가 되었답니다. 휘몰아치는 임신 증상들을 한 치의 오차 없이 그득하게 겪으며 감사한 마음보다 임신 이거 이렇게 힘든 거였나 하는 유약한 마음 앞섰네요"라는 글을 올리며 둘째 임신 소식을 전했다.

이어 "이제 남은 한 달, 말랑말랑한 마음으로 고마운 사람들의 흘러넘치는 축하를 만끽하며 뒤뚱뒤뚱 유난하게 걸어보려고요. 아마도 저는 머지않아 또 다른 작은 사람을 끔찍하게 사랑하게 되겠죠? 그것은 제가 곧 두 아이의 엄마가 된다는 것. 그래서 저도 해요. 임밍아웃 그거"라고 덧붙이며 만삭 화보를 공개했다.


화보 속 성현주는 볼록 나온 D라인을 뽐내며 행복 가득한 미소를 짓고 있다. 특히 남편과 찍은 만삭 화보에는 천사가 된 첫째 아들의 사진을 합성해 특별함을 더했다.

또한 함께 공개된 영상에는 성현주의 임신 소식을 들은 개그우먼 동료 김민경, 오나미, 박선영이 눈물을 쏟으며 기뻐하는 모습이 담겼다. 김민경과 오나미는 임신 소식을 듣자마자 눈물을 터뜨렸고, 박선영은 "진짜냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 박선영과 오나미는 성현주와 기쁨의 포옹을 나눠 감동을 자아냈다.


성현주가 첫째 아들 서후를 떠나보낸 지 5년 만에 둘째 임신 소식을 전하자 많은 동료들의 축하가 이어졌다. 김지민은 "진짜 너무 눈물 난다. 진짜 축하해요 언니. 축복이야"라는 댓글을 남겼고, 현재 셋째를 임신 중인 권미진도 "선배님 정말 많이 축하드려요. 현주 선배, 너무너무 사랑해요"라고 댓글을 달며 자기 일처럼 기뻐했다. 또한 성현주와 비슷한 아픔을 겪은 박보미도 축하 댓글을 남겼다. 2023년 생후 15개월 된 아들을 떠나보낸 후 최근 둘째 임신 사실을 밝혀 많은 축하를 받은 박보미는 "드디어 선배님. 알러뷰"라며 축하했다.

이 외에도 안솔미, 김영희, 김나희, 신보라, 김승혜, 김기리, 허안나, 배우 서효림과 가수 나비 등도 축하 댓글을 남기며 성현주와 뱃속 아기를 축복했다.

한편 성현주는 KBS 22기 공채 개그맨으로 2011년 7세 연상의 사업가와 결혼했다. 2014년에는 첫아들을 출산했으나, 2020년 패혈증으로 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 성현주는 2022년 자신의 경험을 담은 에세이 '너의 안부'를 출간했으며, 인세 약 1,300만 원을 서울대어린이병원에 기부하기도 했다.

