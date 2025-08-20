'몸' 출 때가 됐다...제2회 '피지컬 퍼포먼스 페스티벌' 9월 2일 …

|
창작집단 '거기가면'과 '피지컬 퍼포먼스 페스티벌(Physical Performance Festival, 이하 PPF) 집행위원회'가 주최·주관하고, 한국연극협회, 서울연극협회, 독일 'Full Spin International Physical Theater Festival'이 후원하는 제2회 PPF가 9월 2일(화)~9월 7일(일)까지 대학로 지구인 아트홀에서 펼쳐진다.
9월 4일(수)과 5일(목)에는 PPF의 운영위원인 박호빈·이준호·백인근 안무가가 각자의 움직임 메소드를 기반으로 워크숍을 진행한다. 워크숍 결과물은 공연으로 무대 위에 올릴 예정이다.
그리고 9월 7일(일) 폐막공연으로는 움직임 연극 '증명'을 선보인다. '증명'은 텍스트를 신체화해 '인간'이기를 증명하고자 하는 작품으로, 연출은 현재 공연 중인 '셰익스피어 인 러브'에 '웨섹스 경' 역할로 출연해 탄탄한 연기력을 보여주고 있는 배우 이호영이 맡아 기대를 모으고 있다.
백남영 집행위원장(중앙대 교수)은 "획일화 되어가는 국내 공연계 현실에서 배우의 신체를 기반으로 다양한 표현 방법을 지향하는 '피지컬 퍼포먼스 페스티벌'이 조금이나마 도움이 되길 소망한다"고 밝혔다.
