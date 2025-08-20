스포츠조선

장영란, 쌍수 4번 고백…역술가 "얼굴에 욕망 가득"

기사입력 2025-08-20 20:46


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 장영란이 성형 사실을 솔직히 고백했다.

그는 "쌍꺼풀 수술만 네 번 했다"고 밝히자, 역술가는 "얼굴에 욕망이 가득하다"고 분석해 눈길을 끌었다.

20일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '성형 괜히 했다는 장영란 충격 관상 변화 (재물운, 남편복)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 장영란은 15년 전 함께 방송했던 역술가 박성준과 재회했다.

장영란은 "그때 이미지랑 지금 이미지랑 많이 달라졌냐"고 물었고, 박성준은 "많이 달라졌다. 얼굴이 더 팽팽해졌다"고 답했다.

이에 장영란은 "그럼 좋은 거네"라며 웃었지만, 박성준은 "더 팽팽해지면 안 될 것 같다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

이에 장영란은 "눈만 했다. 눈 수술하고 나서 잘 되는 느낌이 있어서 관상학적으로도 괜찮나 싶었다"며 "쌍꺼풀 세 번, 앞트임·뒤트임까지 했다. 그 모습으로 쭉 활동하다가 이번에 처음 다시 했다"고 솔직하게 성형 사실을 고백했다.

박성준은 "앞트임, 뒤트임을 해도 눈빛 자체는 바뀌지 않는다"고 강조하면서도, "얼굴 자체가 욕망적으로 생겼다. 좋게 말하면 큰 성공을 바라고, 작은 것에 만족하지 않는 스타일"이라고 관상을 풀이했다.

narusi@sportschosun.com

