스포츠조선

'김일우♥' 박선영 "母 사망보험금·전재산, 아버지가 다 가져갔다" 눈물 고백

기사입력 2025-08-20 22:13


'김일우♥' 박선영 "母 사망보험금·전재산, 아버지가 다 가져갔다" 눈물…

'김일우♥' 박선영 "母 사망보험금·전재산, 아버지가 다 가져갔다" 눈물…

'김일우♥' 박선영 "母 사망보험금·전재산, 아버지가 다 가져갔다" 눈물…

'김일우♥' 박선영 "母 사망보험금·전재산, 아버지가 다 가져갔다" 눈물…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 박선영이 '신랑수업'에서 아픈 가족사를 고백했다.

그는 "어머니가 뇌출혈로 돌아가신 뒤 아버지가 전재산을 가져갔다"며 눈물을 흘렸다.

20일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 김일우와 박선영이 심리 상담소에서 남모를 속마음과 고민을 털어놓으며 서로를 좀 더 이해해가는 모습이 그려졌다.

이날 박선영은 평범한 삶을 살고 싶었지만 쉽지 않았던 가정사를 전했다. 그는 "아버지가 회사 생활을 오래 하지 못했고 이직도 많았다. 어머니가 모든 걸 책임지셨다"며 "대학교 2학년 때 어머니가 뇌출혈로 갑작스럽게 돌아가셨다"고 고백했다.

이어 그는 "그런데 어머니가 돌아가신 뒤 아버지가 어머니의 보험료와 전재산을 다 가져갔다. 이후 아버지를 보지 못하다가 아프시고 나서야 저를 찾았다. 결국 제가 아버지를 돌보게 됐다"며 눈물을 흘렸다.

박선영은 "어머니가 저에게 의지를 할 수 없었다. 사회 초년생 시절 첫 월급으로 자석요를 사드린 게 마지막 효도였다"고 덧붙였다. 담담하게 꺼낸 사연이었지만, 결국 울음을 참지 못해 보는 이들을 안타깝게 했다.

또 김일우 역시 아픈 가정사를 고백했다.

김일우는 "직접적인 마음은 굉장히 좋은데 의문이 들 때가 있다. 만남의 시간이 모든 걸 대변해주지는 않는데 8개월이나 됐으니까 결정을 해야 하는 압박감이 있다. 주변의 기대감이 공격적으로 다가온다. 선영도 얘기해보면 마찬가지 였다"라고 설명했다.


7~8년의 연애에도 결혼을 하지 못 한 이유에 대해 김일우는 "어머니 아버지가 원만한 결혼생활을 하지 못했었다. 이혼 하신 게 아니라 따로 사신지가 오래됐다. 이런 모습을 보고 자란 저는 결혼이 곧 행복은 아니다라는 생각을 한 거 같다"라고 속마음을 이야기했다.

남동생에 대해 김일우는 "결혼도 했었는데 딸도 낳았는데 딸이 3살 때 뇌출혈도 먼저 세상을 떠났다. 그러다보니 결혼이 쉬운 일이 아니라고 생각한다"라고 가정사를 고백해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 700억 건물주인데 매일 배달 신세 "집밥은 몇 년째 못 먹어"

2.

장영란, 연예계 갑질 폭로 "쭈그리였던 나, 지금은 무례한 강자에 맞선다"

3.

선우용여, LA '부동산업' 아들 집 공개..직접 꾸민 꿈의 '한국식 집'

4.

유진, '2년째 쉬는' ♥기태영 저격 "연기 오래 안 해서 어색"

5.

'주영훈♥' 이윤미, 뱃살 꼬집은 과감 인증샷 "다이어트는 평생 숙제"

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 700억 건물주인데 매일 배달 신세 "집밥은 몇 년째 못 먹어"

2.

장영란, 연예계 갑질 폭로 "쭈그리였던 나, 지금은 무례한 강자에 맞선다"

3.

선우용여, LA '부동산업' 아들 집 공개..직접 꾸민 꿈의 '한국식 집'

4.

유진, '2년째 쉬는' ♥기태영 저격 "연기 오래 안 해서 어색"

5.

'주영훈♥' 이윤미, 뱃살 꼬집은 과감 인증샷 "다이어트는 평생 숙제"

스포츠 많이본뉴스
1.

4연패 위기! 한화 대체선발 작전 대실패 → 조동욱 3회 못 채우고 '4실점' 조기 교체

2.

[오피셜] 잉글랜드 버밍엄 백승호, PFA 3부리그 올해의 팀 선정 쾌거

3.

'2군에서 무슨 일이 있었길래' KIA 김석환, 콜업 첫 타석 대형 홈런포 작렬 [광주 현장]

4.

10승 투수 버리고 데려왔는데 2연패라니... 명장은 "안정적이다" 좋은 평가. "'완봉해야되는 거 아냐' 이럴거 같다" 뼈있는 농담[잠실 코멘트]

5.

이게 뭐람?! 한화, 양의지 '현란한 헛다리'에 넋 나갔나 → 홈에서 황당한 허공 태그

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.