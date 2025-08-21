스포츠조선

현봉식→윤경호, 틀면 나오는 '대세' 신 스틸러 BIFF서 특별 GV 개최[공식]

기사입력 2025-08-21 08:42


현봉식→윤경호, 틀면 나오는 '대세' 신 스틸러 BIFF서 특별 GV 개…

[스포츠조선 조지영 기자] 국내를 대표하는 신 스틸러 배우 현봉식, 김재화, 이준혁, 윤경호, 백주희, 이상희가 올해 부산국제영화제에서 관객을 만난다.

제30회 부산국제영화제는 국내 대표 신 스틸러 배우들과 작품 이야기를 나누는, 아주담담 씬스틸러: 장면을 훔친 사람들의 특별한 라인업을 공개했다. 단 한 장면만으로도 관객의 마음을 사로잡아온 6명의 배우들이 작품과 연기에 관한 진솔한 이야기를 직접 전할 예정이다.

첫 번째 주인공은 '승부' '로비' '파과' 등 다양한 장르에서 강렬한 캐릭터를 선보여 온 현봉식이다. 이어 '그녀에게'로 2024 한국영화평론가협회상 여우주연상을 수상하고 '화사한 그녀' '밀수' 등 매 작품 독창적인 연기를 펼쳐온 김재화도 참여한다. 또한 '리바운드' '히트맨2' '스토브리그' '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등 스크린과 브라운관을 오가며 다채로운 연기 스펙트럼을 쌓아온 이준혁도 함께해, 각자의 연기 경험 속 치열했던 고민들을 허심탄회하게 관객들에게 전할 예정이다.

최근 '중증외상센터'의 항문외과 교수 한유림, '좀비딸'의 동네 약사 동배 역으로 연기 호평은 물론 흥행까지 이어가고 있는 윤경호가 관객과 만난다. 뮤지컬 '캣츠'로 데뷔해 공연계에서 입지를 다진 백주희는 '인간수업' '유어아너'와 함께 '인질' '노이즈' 등 무대와 스크린을 자유롭게 넘나들며 폭넓은 연기력을 선보여 왔다. 그리고 '로기완'으로 청룡영화상 여우조연상과 백상예술대상 영화부문 여자조연상을 수상한 이상희는 독보적인 매력과 함께 관객들을 만날 예정이다.

이처럼 대한민국을 대표하는 6명의 신 스틸러 배우들이 각자가 구축해 온 연기 세계와 풍부한 경험을 전해줄 아주담담 씬스틸러: 장면을 훔친 사람들은 부산국제영화제를 찾은 관객 누구나 무료로 자유롭게 관람할 수 있다. 세부 장소와 일정은 추후 부산국제영화제 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.

한편, 제30회 부산국제영화제는 오는 9월 17일부터 26일까지 개최된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

5.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

5.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

'초비상! 이강인 이적 실패엔딩각 나왔다' 아스널-맨유-나폴리 관심에도 움직이지 않는 PSG, 이강인 속만 타들어간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.