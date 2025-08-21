"관객들에게 특별한 선물"…뒷심 터진 '악마가 이사왔다', 일러스트 포스…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '악마가 이사왔다'가 일러스트 포스터를 공개하며, 스페셜 포스터 3종을 증정하는 굿즈 이벤트를 오픈한다.
특히 해당 비주얼은 리뷰 포스터로 먼저 공개된 이후, 영화 커뮤니티의 한 유저가 직접 텍스트를 제외하고 비주얼을 업로드하며 영화의 감성을 잘 표현했다는 평과 함께 소장 욕구를 자극한 바 있다. 두 번째 포스터는 흩날리는 꽃잎을 배경으로 악마의 비밀이 담긴 항아리와 길구를 상징하는 길군 인형이 함께 있는 독특한 구성으로 흥미를 자극한다. 특히 항아리와 스티커, 길군 인형 아이템은 영화를 본 관객들에게는 더욱 특별한 의미로 다가올 것이다. 마지막으로 '그녀의 바다' 포스터는 따뜻한 햇살이 내리쬐는 바닷가에서 한복을 입고 바다를 바라보는 모습을 그린 감성적인 일러스트로 이목을 집중시킨다. 파 란 하늘과 바다가 어우러진 배경이 영화 특유의 따뜻하고 순수한 감성을 그대로 담아낸 것은 물론, 한복을 입은 인물의 정체는 영화를 관람한 관객들만 알아챌 수 있어 재미를 더한다. 영화의 여운을 더욱 오래 간직할 수 있는 '악마가 이사왔다' 스페셜 포스터 3종을 증정하는 굿즈 이벤트에 대한 자세한 내용은 8월 22일(금) CJ ENM Movie 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
한편 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 전국 극장에서 상영 중이다.