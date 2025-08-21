스포츠조선

블랙핑크, 中대륙도 점령했다…상하이·베이징 등 주요도시 팝업大亂

기사입력 2025-08-21 09:35


블랙핑크, 中대륙도 점령했다…상하이·베이징 등 주요도시 팝업大亂

[스포츠조선 고재완 기자] 블랙핑크가 중국에서 팝업스토어를 성공적으로 개최하며 압도적 인기를 자랑했다.

YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 지난 2일부터 상하이를 시작으로, 3일 선전ㆍ우한ㆍ청두, 5일 베이징 등 중국의 5개 주요 도시 내 유동 인구가 많은 시내 중심가 대형 쇼핑몰에서 'BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE'를 순차적으로 오픈해 팬들을 만나고 있다.


블랙핑크, 中대륙도 점령했다…상하이·베이징 등 주요도시 팝업大亂
특히 상하이 팝업은 복합 쇼핑몰 '징안따위에청(?安大?城, JOY CITY)' 1층 약 500㎡ 공간에서 5개 도시 가운데 가장 큰 규모로 성황리에 진행 중이다. 오픈 첫 주말 방문객이 몰릴 것을 대비해 하루 1500명씩 사전 예약을 받고 입장을 허가했음에도 불구, 현장 대기 인원이 추가로 몰리는 등 폭발적인 관심을 받았다.

평일 운영 시간에도 학생들을 비롯 남녀노소 구분 없이 다양한 팬들이 방문하고 있다. 예약 입장을 진행하지 않은 우한과 청두 팝업은 대기 줄이 백화점 내부를 넘어 외부까지 이어질 정도로 인산인해를 이루고 있다.

콘서트 MD 및 공식 굿즈, 앨범 등을 전시하고 판매 중인 가운데 블랙핑크 응원봉과 캐릭터 키링, 손풍기, 카메라, 토트백, 모자, 티셔츠 등 다양한 상품군은 팝업 오픈과 동시에 조기 품절되기도 했다. 이에 추가 발주를 진행하고 예약 판매도 이뤄지는 중이다.


블랙핑크, 中대륙도 점령했다…상하이·베이징 등 주요도시 팝업大亂

블랙핑크, 中대륙도 점령했다…상하이·베이징 등 주요도시 팝업大亂
이 외에도 현재 진행 중인 월드투어의 트레일러를 떠올리게 하는 포토존, 멤버들에게 손글씨로 안부를 남길 수 있는 대형 메시지 월 등 다양한 즐길 거리도 마련돼 팬들의 좋은 반응이 이어지고 있다. 각 도시의 팝업 스토어는 오는 31일까지 계속된다.

또한 블랙핑크 데뷔 9주년 기념일이었던 지난 8일에는 특별한 이벤트도 진행됐다. 상하이 랜드마크인 JOY CITY의 옥상 대관람차 LED 전광판은 블랙핑크의 로고와 시그니처 컬러인 핑크빛으로 점등, 밤하늘을 수놓아 팬들을 즐겁게 만들었다.

한편 YG엔터테인먼트는 블랙핑크를 비롯 트레저 등 소속 아티스트들의 중국 활동 저변을 넓히며 현지 팬들과의 만남을 늘리고 있다. 이달 말에는 베이비몬스터의 팝업을 개최하며 다양한 형태의 이벤트를 선보일 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

5.

김숙♥구본승, 10월 7일 결혼 전 '약혼식' 계획.."처음으로 욕할 수도"

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

5.

김숙♥구본승, 10월 7일 결혼 전 '약혼식' 계획.."처음으로 욕할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

'초비상! 이강인 이적 실패엔딩각 나왔다' 아스널-맨유-나폴리 관심에도 움직이지 않는 PSG, 이강인 속만 타들어간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.