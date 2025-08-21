초아, AOA 탈퇴 8년만에 밝힌 이유 "다시 돌아가도 탈퇴..멤버들 안…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] AOA 출신 초아가 그룹을 탈퇴한 진짜 이유를 고백했다.
똘똘은 두 자매의 오랜 팬임을 밝히며 "그룹에서 완전 센터 담당이었지 않냐. 비주얼 담당"이라 했고 초아는 "난 아니다"라며 겸손하게 손을 내저었다.
똘똘은 "두 사람 다 인기 멤버였고 덕후몰이였다'라며 AOA '심쿵해'와 크레용팝 춤을 추며 팬심을 드러냈다.
메이크업도 2년만이라는 소율은 "육아 후 처음올 돈 써서 받았다"라 했다. 소율은 '장원영 메이크업'을 했다며 "오늘 너무 좋다"라 했다.
초아는 "나는 번아웃이 와서 탈퇴를 하고 그 시기에 소율 씨는 결혼해서 애를 둘이나 낳고 잘 키웠는데 난 아무것도 안했다"며 민망해 했다. 이어 "생활을 하면서 '내 2번째 챕터는 어떻게 열어야 되나?' 음악도 그렇고. 그런 고민을 하고 있다"라 밝혔다.
소율은 '아이돌 부모'로서 최초 타이틀이 있었다.벌써 비주얼 센터상이라는 아이들. 초아는 "태어났을 때부터 얼굴 세팅이 됐다"라 칭찬했다.
초아는 '아이돌 에피소드'에 "난 연습기간이 정말 짧았다. 1년 반 정도 된다. 사실 그래서 여유가 없었다. 대기실에서도 연습이 다 끝나고 놀아야 하는데 카메라 리허설이 마음에 안들면 연습했다. 근데 그 기억이 재밌었다. 더 나아진 내 모습이 좋았다"라 회상했다.
이어 "'여기서 더하면 반 미치겠다. 박수칠 때 떠나자. 정신적으로 더 하면 어럽겠다' 싶어 결심했다"면서 "그래서 멤버들이 나 안좋아할 거다"라고 농담했다.
그는 "'내 행복이라도 찾자' 싶었다. 미움 받을 용기를 갖고 나온 거다. 난 지금 돌아가도 탈퇴할 것 같다"고 전했다.
'은퇴설'에 대해 초아는 "탈퇴했을 때 은퇴할 생각은 없었다. 근데 많은 분들이 '은퇴다' 하는 말이 많았다. 그래서 '나 그냥 이대로 은퇴해야겠다' 싶었다. 3년 동안은 아무것도 안 했는데, 유튜브를 시작하면서 다시 활동을 시작했고, 앨범 준비도 하고 싶다"라 밝혔다.
'공백기 수익'에 대해서는 "난 부모님 있는 지역에 내려가서 살았다. 거기가 월세가 싸고 광고도 많이 주셔서 다행히 돈 걱정은 없었다"라 설명했다.
초아는 '악플, 루머'에 대해 "나는 아직까지도 결혼한 줄 아는 사람들이 많았다. 내가 너무 좋았던 시기에 탈퇴하니까 '결혼 아니면 그만 둘 이유가 있어?'라는 거다. 저 결혼 안했다"라며 결혼을 바라고 싶다고 눈을 빛냈다.
한편 초아는 AOA 메인보컬로 활약하다 2017년 탈퇴했으며, 이후 오랜 공백 끝에 방송과 음악 활동을 재개해 팬들과 소통하고 있다.
