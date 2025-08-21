스포츠조선

윤시윤·전소민 첫 연극 '사의 찬미'…전석 매진 속 성료

기사입력 2025-08-21 11:06


연극 '사의 찬미'가 지난 17일 LG아트센터 U+스테이지에서 한 달여간 전석 매진 속에 성황리에 폐막했다.

윤대성 작가의 동명 희곡을 현대적 감각으로 재창작한 이번 무대는 조선 최초의 소프라노 윤심덕과 천재 극작가 김우진의 비극적인 사랑, 그리고 신여성 나혜석과의 우정을 통해 격동의 시대를 살아간 청춘들의 자유와 예술에 대한 갈망을 세밀하게 담아냈다.

특히 이번 작품은 배우 전소민과 윤시윤의 첫 연극 무대로 개막 전부터 큰 관심을 모았다. 전소민은 윤심덕 역을 맡아 "섬세하면서도 폭발적인 감정으로 비극적 예술가의 고뇌를 압도적으로 표현했다"라는 호평을 얻었으며, 윤시윤 역시 김우진 역으로 "이상과 현실의 갈림길에 선 청춘의 내면을 진정성 있게 담아내며 무대 배우로서의 가능성을 확실히 증명했다"라는 평가를 받았다.

함께 무대를 채운 이충주, 양지원, 이예원, 이시강, 도지한, 박윤희, 김태향, 박수야 등의 배우들 또한 각자의 색을 입체적으로 살려냈다. 평단은 "1920년대 신여성의 목소리와 예술가들의 고뇌가 오늘 무대에서 생생히 되살아났다"라며 극의 사실성과 몰입감을 강조했고, "1920년 청춘들의 절규가 현 세대를 살아가는 청춘의 고통과도 겹쳐진다"고 평가하며 작품의 시대적 확장성을 높이 샀다.


윤시윤·전소민 첫 연극 '사의 찬미'…전석 매진 속 성료
극 중 흐른 홍난파의 '봉선화 연가', 윤심덕이 불렀던 동명의 곡 '사의 찬미', 그리고 이번 무대를 위해 새롭게 창작된 '미찬의사'는 극의 감정선을 더욱 풍성하게 만들었다. 무대 영상을 활용한 연출 또한 "시간과 공간의 경계를 허물며 관객에게 확장된 감동을 선사했다"는 호평을 받았다.

공연을 관람한 관객들 역시 "억압 속에서 외쳤던 청춘들의 마지막 절규를 생생히 느낄 수 있었다" "1920년대의 이야기가 오늘날 나의 이야기처럼 다가왔다"는 반응을 전하며 작품의 메시지에 뜨거운 공감을 보냈다.

제작사 쇼앤텔플레이와 위즈덤엔터테인먼트는 "이번 무대는 단순한 비극적 사랑극이 아니라, 자유를 꿈꾸던 청춘들의 목소리를 현재의 관객에게 전하고자 했다"며 "배우와 스태프의 헌신과 팀워크 덕분에 무사히 성료할 수 있었다"고 밝혔다. 연출을 맡은 이연우는 "'언제나 어디서든 당신의 삶을 응원할게요'라는 극 중 대사처럼, 이번 공연이 관객들에게도 '참으로 사는 자유'를 전할 수 있기를 바란다"고 전했다.

서울 공연의 성료에 힘입어 연극 '사의 찬미'는 성남, 부산, 대전, 청주, 대구 등 전국 투어로 여정을 이어가며 더 많은 관객들과 만날 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

