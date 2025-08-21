스포츠조선

서장훈, '이숙캠→물어보살' 자극적 예능만 하는 이유 "세상 일에 관심 많아"(나래식)

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 서장훈이 상담 예능에 주로 출연하게 된 이유와 예능 활동을 시작하게 된 계기를 솔직하게 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '나래식'에는 '서장훈 | "내가 MC를 하니까 내 얘기를 못 해" | ISTJ 대표, 농구계의 전설, 예능을 시작한 이유, 엄마표 5종 반찬'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 서장훈은 박나래와의 대화에서 농구선수에서 방송인으로 전향한 이유를 전했다.

서장훈은 "농구할 때는 늘 외로웠고, 사람들의 시선도 따뜻하지 않았다. 그런데 방송을 하니까 사람들이 나를 따뜻하게 봐줬다"며 "집에서 늘 욕만 먹다가 남의 집에 갔더니 따뜻하게 안아주는 느낌이었다. 자꾸 가고 싶어졌다"고 털어놨다.

이어 "감독이나 코치가 될 생각은 없었다. 그냥 집에 있느니 한 번 해보자 싶었던 게 벌써 11~12년이 됐다"고 말했다.


그는 또 '무엇이든 물어보살', '이혼숙려캠프', '연애의 참견', '고딩엄빠' 등 상담형 프로그램에 꾸준히 출연하게 된 배경도 언급했다. 서장훈은 "물론 내가 항상 맞는 건 아니다. 한없이 그럴 자격이 없는 사람인데 이런 프로그램을 많이 해서 죄송하다"며 "한때는 상담 예능만 4개를 동시에 한 적도 있다. '쟤가 왜?', '쟤한테 왜 잔소리를 듣고 있지?' 하는 분들도 계실 거다. 그래서 더 신경 쓰고, 더 좋은 이야기를 드리려고 노력한다"고 전했다.

이에 박나래가 "오빠 원래 남의 일에 관심 없지 않았느냐"고 묻자, 서장훈은 "남의 일에는 관심이 없지만, 세상 돌아가는 일에는 관심이 많다"며 "늘 체크하고 반응을 본다. 내가 했던 말에 대한 반응도 본다. 시대가 너무 빠르게 변해서, 작년에 괜찮던 말도 올해는 불편할 수 있다. 그런 피드백을 보면 다음부터는 그런 얘기는 안 하게 된다"고 말했다.

'고민이 생기면 누구에게 털어놓느냐'는 질문에는 "예전에는 부모님이셨지만, 지금은 딱히 그런 사람이 없다"며 "스스로 깊게 고민해서 답을 내리는 편이다. 결국 자기 일이니까 본인이 뜻하는 대로 가게 되어 있다. 그래서 나만 믿는다"고 말했다.

또한, 연애 예능 프로그램 출연 제안에 대해서는 단호하게 거절 의사를 밝혔다. 서장훈은 "상대가 마음에 들지 않는데 방송 때문에 억지로 관계를 이어가면, 서로에게 상처가 될 수 있다"며 "괜히 방송에서 그런 관계를 만드는 건 나까지 거기서 안 했으면 좋겠다"고 선을 그었다.

