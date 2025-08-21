스포츠조선

'57kg' 지드래곤, 뺄 살이 어딨다고…"할머니 보자기 패션, 얼굴살 가리려고"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-21 13:24


'57kg' 지드래곤, 뺄 살이 어딨다고…"할머니 보자기 패션, 얼굴살 …

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 '할머니 보자기 패션' 탄생 비화를 밝혔다.

19일 대성의 유튜브 채널에는 '빅뱅 19주년 홈 스윗 홈 파티'라는 제목의 영상이 공개됐다. 지드래곤은 대성을 대신해 MC로 출격했다.

이날 지드래곤은 제작진으로부터 채널 굿즈를 선물받았다. 그가 받은 굿즈는 얼굴에 스카프를 두른 자신의 모습을 캐릭터화 한 것이었다.

지드래곤은 "별로다. 저는 거짓말을 잘 못한다. '파워' 때 제 모습 같은데 사실 당시 살을 좀 가리려고 스카프를 했던 거다. 보자기를 푼지 좀 됐다"고 털어놨다.


'57kg' 지드래곤, 뺄 살이 어딨다고…"할머니 보자기 패션, 얼굴살 …
지드래곤은 지난해 11월 7년 4개월 만의 신곡 '파워'를 발표하면서 스카프를 머리나 목에 두르고, 할머니 옷장에서 볼 법한 과감한 컬러의 니트 등을 매치한 패션을 선보여 화제를 모았다. 당시 파격적인 패션에 네티즌들은 크게 놀라면서도 '그래니 시크룩'이라며 지드래곤의 센스를 찬양했다. 하지만 사실은 얼굴살을 가리기 위한 장치였다는 것.

네티즌들은 '지드래곤이 뺄 살이 어딨다고' '통통한 모습도 보기 좋았다' '지드래곤이라 가능한 패션'이라는 등 뜨거운 반응을 보였다.

지드래곤은 1m72에 57kg로 알려져있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세돌, 이병헌 주연 '승부' 혹평.."실제와 달라, 이창호도 안 좋아하더라"(라스)

2.

탁재훈, 깜짝 열애 고백 "28살 나이차 극복, 방송 통해 만나"(마이턴)

3.

고명환 "25년 절친 홍진경, 술만 마시면 어디론가 사라져" 깜짝 폭로 ('옥문아')

4.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

5.

지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집대성)

연예 많이본뉴스
1.

이세돌, 이병헌 주연 '승부' 혹평.."실제와 달라, 이창호도 안 좋아하더라"(라스)

2.

탁재훈, 깜짝 열애 고백 "28살 나이차 극복, 방송 통해 만나"(마이턴)

3.

고명환 "25년 절친 홍진경, 술만 마시면 어디론가 사라져" 깜짝 폭로 ('옥문아')

4.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

5.

지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집대성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

3.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

4.

"흥민이형, 형만 믿겠습니다" LA FC 역대 최고에 도전하는 에이스 동료…'EPL 70-70' SON에겐 일도 아니다

5.

야구 보다 화나고, 집에 가고 싶을 때...KIA 팬들 눈이 휘둥그레 '김정엽이 누구야?' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.