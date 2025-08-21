빽가 "사람들이 날 '빡구' '코요태 뻐꾸기'라고 불러"…박명수 "사람들…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "모델은 다 장윤주라고 불려."
이에 박명수는 "남편은 이현이 씨가 나가서 열심히 일하는 걸 좋아하나. 집에 같이 있는 걸 좋아하나"라고 질문했다. 이에 이현이는 "열심히 일하는 걸 좋아하더라"라고 웃었다.
또 박명수가 "반대로 이현이 씨는 남편이 밖에서 돈 버는 게 좋나. 집에 있는 게 좋나"라고 물었고 이현이는 "나도 밖에 나가서 일하는 게 좋다"라고 답해 눈길을 끌었다.
이에 빽가는 "신지가 '저기 저거 할까' 그런다. 신지는 상황이나 모든 걸 '저기야. 자기야'로 한다. 나는 갑자기 매니저 이름이 안생각 난다"라고 말했다.
박명수도 "TV나 유튜브는 스태프들이 많고 그만두는 친구들이 많다. 그래서 (이름 외우는 게) 잘 안된다"라고 말했고 이현이도 "맞다. 가족이나 잘 아는 사람이어도 그냥 생각이 안 난다"라고 동의하며 "지금 축구하는데 팀원이 다 나보다 동생이다. 이름이 헷갈려서 '얘야'라고 한다"고 웃었다.
덧붙여 빽가는 "나도 옛날에 '빡구' '코요태 뻐꾸기'로도 불렸다"고 털어놨고 박명수는 "사람은 생각보다 남들에게 관심이 없다"라고 생각을 말했다.
이현이는 "나에게 '장윤주 씨'라고 하더라. 모델은 다 장윤주 씨다"라고 농담하기도 했다.
