"한계 없는 K-문화, 전세계 보여줄 수 있는 게 끝없이 많아"…'케데헌…

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 역사상 가장 인기 있는 애니메이션으로 등극한 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 한국을 찾았다. 명실공히 글로벌 문화 트렌드의 중심이 된 한국의 주역들과 만나기 위함이다.
매기 강 감독은 "처음 일을 시작했을 때부터 늘 한국 문화를 보여줄 수 있는 애니메이션을 보고 싶다는 생각이 있었다"며, "영화를 만들면서 우리 문화에 대한 걸 숨기지 않고 있는 그대로 보여주고 싶었다"고 말했다. 한국 콘텐츠의 확장 가능성을 묻는 질문에는 "우리 문화에는 전 세계에 보여줄 수 있는 게 끝없이 많다. 한계가 없다"며 한국 콘텐츠의 잠재력에 대해 극찬했다.
이재명 대통령은 "가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이라는 자신감을 실제로 체감하고 있다"고 말하며, "새 정부의 주요 산업 발전 전략에 문화 산업이 포함되어 있는 만큼, 앞으로 한국 문화가 지닌 가능성은 더욱 커질 것"이라고 말했다. 아울러, "문화라는 나무가 잘 자라기 위해서는 물을 충분히 주어 자연스럽게 경쟁과 다양성이 생겨나야 한다. 새로운 영역이 만들어지고 발전할 수 있도록 정부는 환경을 마련하는 역할을 충실히 하겠다"고 강조했다.
김민영 VP는 "역대 가장 인기 있는 넷플릭스 애니메이션 영화이자, 지금까지 공개된 모든 넷플릭스 영화 중 두 번째로 많은 시청 수를 기록한 '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 이렇게 뜻깊은 자리가 마련되어 기쁘다"라며, "자랑스러운 한국의 문화가 넷플릭스를 통해 전 세계에 소개되고 있다. 앞으로도 넷플릭스는 한국 문화의 글로벌 위상을 높이고, 문화 산업의 경계와 팬덤을 확장하는 문화 가교 역할을 지속해 나가겠다"라고 밝혔다.
'케이팝 데몬 헌터스'는 넷플릭스 역대 가장 인기 있는 애니메이션 영화이자, 모든 넷플릭스 영화 중 두 번째로 많은 시청 수를 기록하며 모두를 놀래켰다. 특히 실제 K-팝 그룹을 떠올리게 하는 완성도 높은 음악과 안무, 호랑이 캐릭터 더피와 갓을 쓴 까치 등 한국적인 요소를 전면에 내세운 것이 특징이다. 한국 문화에 익숙하지 않은 해외 시청자들에게 강렬한 인상을 남기며 전 세계적인 한국 문화 열풍을 이끌어냈다.
이번 방한 기간 중 매기 강 감독은 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 녹화에도 참여했다. '케이팝 데몬 헌터스' 기획 의도와 비하인드 스토리가 담긴 녹화분은 27일 방송 예정이다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com