민지운 "NCT 마크와 함께 작업하고파…케미 좋을 것 같아"

[스포츠조선 정빛 기자] '신예 R&B 싱어송라이터' 민지운이 SM엔터테인먼트 아티스트 중 함께 작업하고 싶은 아티스트를 꼽았다.
이어 22일 첫 번째 EP 앨범 '핑크, 댄 그레이'를 발표해, 가요계 관심을 끌고 있다. 무엇보다 SM엔터테인먼트 컨템퍼러리 R&B 레이블 크루셜라이즈 첫 아티스트라는 점에서 기대를 모은다.
SM에서 여자 솔로가수가 데뷔하는 것은 오랜만인 점도 관심사다. 민지운은 "사실이냐는 생각이 들 정도로 실감도 안 난다. 매 무대와 음악을 준비할 때마다 감사한 기회라고 생각한다"며 고마운 마음을 표했다.
앞으로 함께 작업하고 싶은 SM 아티스트로에 대해서도 궁금증이 생긴다. 민지운은 "좋은 분들이 많아서 한 분만 꼽기 어렵다. NCT 마크님이 직접 곡도 만들시고 디렉도 보시더라. 나중에 작업하는 기회가 되면, 저와 좋은 케미가 나올 것 같다. 기회가 되면 마크님과 작업해보고 싶다"며 NCT 마크를 꼽았다.
자신만의 강점으로 "제가 톤이 낮은 것도 아니고 높은 것도 아니고, 간질간질한 게 저만의 차별점인 것 같다. 저만의 감성도 감정인 것 같다"며 자부했다.
서고 싶은 무대로는 "페스티벌 보러가는 것을 좋아해서, 페스티벌 무대에 꼭 오르고 싶다는 생각을 했다"고 했고, 롤모델에 대해서는 "제가 좋아하는 아티스트분들이 너무 많다. 한 명만 말하기 어렵다. 아리아네 그란데, 에이미 와인 하우스, 리한나 등 자기 음악을 멋있게 표현하는 멋진 디바들처럼 되고 싶다"고 바랐다.
민지운 첫 EP 앨범 'Pink, then grey'는 8월 22일 오후 1시에 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.
