스포츠조선

"앞트임도 겁나"..소유, 성형설 불똥에 메이크업 멈칫

기사입력 2025-08-21 18:39


"앞트임도 겁나"..소유, 성형설 불똥에 메이크업 멈칫

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 소유가 최근 불거진 성형 의혹에 대한 고충을 솔직히 털어놨다.

21일 유튜브 채널 '소유기'에는 '공연부터 여행까지 다 잡았다! 소유's K-OST 콘서트 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 소유가 해외에서 콘서트 일정을 소화하는 모습이 그려졌다.

행사에 앞서 소유는 전문가에게 메이크업과 헤어 손질을 받았다.


"앞트임도 겁나"..소유, 성형설 불똥에 메이크업 멈칫
그런데 이때 메이크업 아티스트는 소유에게 앞트임 효과를 주는 화장을 하려다 멈칫한 모습을 보였다.

이에 소유는 "요즘 성형설이 자꾸 도니까 메이크업 선생님이 겁먹어서 화장을 하고 있다. 선생님이 '코 하이라이터 하지 말까?' '앞트임 하지 말까?'라고 하더라. 그래서 '원래 하던대로 하라고, 난 괜찮다'고 했다"고 성형설에 따른 고충을 전했다.

소유는 최근 10kg 다이어트 후 물 오른 미모로 컴백, 과거와 달라진 얼굴로 성형설이 불거지기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

3.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

4.

[종합]'섭외 거절, 굳이 공개?' 최준희, '미스토롯4' 섭외 공개에 네티즌 갑론을박

5.

檢, 황정음에 징역 3년 구형..회삿돈 43억 횡령 혐의

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

3.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

4.

[종합]'섭외 거절, 굳이 공개?' 최준희, '미스토롯4' 섭외 공개에 네티즌 갑론을박

5.

檢, 황정음에 징역 3년 구형..회삿돈 43억 횡령 혐의

스포츠 많이본뉴스
1.

'레비 회장 이 정도면 사퇴감' 손흥민이 540억 남기고 떠났는데..."공개적 망신거리" 맹비판

2.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

3.

황희찬 미쳤다! 디렉터 신뢰 속 크리스탈 팰리스 이적 현실화…"에제만큼은 아니지만, 스쿼드에 도움"

4.

'꼴찌팀에 루징시리즈는 절대 안 된다' KIA, 위즈덤 선발 제외 왜?...김호령 2번 전진 배치 [광주 현장]

5.

5연패는 안 된다! 한화, 주현상 2군행 → 윤산흠 콜업

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.