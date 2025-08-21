스포츠조선

최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

기사입력 2025-08-21 20:13


최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 최여진이 유튜브 채널명을 변경하며 새 출발을 예고했다.

21일 유튜브 채널 '최여진 채널'에는 '도와주세요. 여러분의 힘이 필요합니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 최여진은 유튜브 채널을 새롭게 개편한다고 밝혔다.

최여진은 남편, 제작진과 함께 새로운 유튜브 채널명을 짓기 위해 회의를 했다. 최여진 남편은 "아내의 색깔을 강조할 수 있는 채널 이름이었으면 좋겠다"고 의견을 전했다.

제작진은 미리 생각해온 채널명 후보들을 나열했다. '최애의 여진, 여진스키, 여진초이, 네맘에여진, 아직 여진 남았다' 등 다양한 채널명을 제안했지만, 최여진 부부는 마음에 들지 않는 듯 떨떠름한 반응을 보였다.


최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"
이에 제작진은 의기소침해졌고, 결국 구독자들에게 채널명 추천을 받기로 결정했다.

그러면서 최여진은 "취미만 열 손가락 이상 취미 부자! 끊임없이 나를 아끼고 사랑하며 가꿔주는 일상과 진짜 예뻐지는 방법까지 최초 공개해요! 취미, BEAUTY, 먹방.. 일하며 즐기는 나만의 일상을 전부 보여드릴게요!"라고 앞으로 보여줄 유튜브 콘텐츠에 대해 알려 기대감을 높였다.

한편 최여진은 지난 6월 1일 경기도 가평 북한강 위에서 사업가 김재욱 씨와 선상 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

2.

김준호♥김지민, 혼인신고 후 더 불타는 신혼 "소파에서 아기 준비 중"

3.

'강경준 불륜 용서' 장신영, "친정母와 갈등" 극적 화해했나..시장서 투샷 포착

4.

“그시절 요정들 맞아?” 선우용여 딸 최연제, 美 초호화 대저택 호화 삶→뉴욕 변호사 된 이소은은 20년 만 가수 컴백[SC이슈]

5.

진태현, '딸 유산 후 신앙 흔들렸냐'는 물음에 “다시 겪어도 하나님이 우선”

연예 많이본뉴스
1.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

2.

김준호♥김지민, 혼인신고 후 더 불타는 신혼 "소파에서 아기 준비 중"

3.

'강경준 불륜 용서' 장신영, "친정母와 갈등" 극적 화해했나..시장서 투샷 포착

4.

“그시절 요정들 맞아?” 선우용여 딸 최연제, 美 초호화 대저택 호화 삶→뉴욕 변호사 된 이소은은 20년 만 가수 컴백[SC이슈]

5.

진태현, '딸 유산 후 신앙 흔들렸냐'는 물음에 “다시 겪어도 하나님이 우선”

스포츠 많이본뉴스
1.

'레비 회장 이 정도면 사퇴감' 손흥민이 540억 남기고 떠났는데..."공개적 망신거리" 맹비판

2.

'꼴찌팀에 루징시리즈는 절대 안 된다' KIA, 위즈덤 선발 제외 왜?...김호령 2번 전진 배치 [광주 현장]

3.

5연패는 안 된다! 한화, 주현상 2군행 → 윤산흠 콜업

4.

"죽겠다, 두산 왜 이렇게 잘 나가"…5위도 벌벌 떤다, 4G차 9위의 위협 예사롭지 않네

5.

이런 배짱이면 리그 씹어먹겠네...KIA 당찬 19세 신인 "내 힘 밀리지 않을 것 같다, 다음 등판 땐 150km" [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.