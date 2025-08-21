최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 최여진이 유튜브 채널명을 변경하며 새 출발을 예고했다.
최여진은 남편, 제작진과 함께 새로운 유튜브 채널명을 짓기 위해 회의를 했다. 최여진 남편은 "아내의 색깔을 강조할 수 있는 채널 이름이었으면 좋겠다"고 의견을 전했다.
제작진은 미리 생각해온 채널명 후보들을 나열했다. '최애의 여진, 여진스키, 여진초이, 네맘에여진, 아직 여진 남았다' 등 다양한 채널명을 제안했지만, 최여진 부부는 마음에 들지 않는 듯 떨떠름한 반응을 보였다.
|
그러면서 최여진은 "취미만 열 손가락 이상 취미 부자! 끊임없이 나를 아끼고 사랑하며 가꿔주는 일상과 진짜 예뻐지는 방법까지 최초 공개해요! 취미, BEAUTY, 먹방.. 일하며 즐기는 나만의 일상을 전부 보여드릴게요!"라고 앞으로 보여줄 유튜브 콘텐츠에 대해 알려 기대감을 높였다.
한편 최여진은 지난 6월 1일 경기도 가평 북한강 위에서 사업가 김재욱 씨와 선상 결혼식을 올렸다.
jyn2011@sportschosun.com