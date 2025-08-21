윤정수, 박미선 닮은 ♥띠동갑 예비신부 공개 "너무 예뻐" 감탄 ('1호…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '1호가2' 윤정수가 예비신부를 자랑했다.
21일 방송된 JTBC 예능프로그램 '1호가 될 순 없어2'에서는 새신랑이 되는 윤정수가 출연했다.
최양락은 윤정수에게 "예비신부가 너 어디가 좋냐더라"라고 돌직구를 날렸고 윤정수는 "듬직하고 잘생겼다더라"라며 웃음을 터뜨렸다. 윤정수는 "예비 신부가 친구한테 '우리 오빠가 이렇게 생겼고'라고 얘기하다 '다른 여자들이 꼬시면 어떡하냐'고 걱정했다더라. 그랬더니 친구가 '언니 무슨 차은우 사귀냐고 했다'더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
윤정수는 "결혼식은 제일 저렴한 데서 한다"며 "천 원짜리, 백 원짜리도 아끼는 사람을 처음 봤다"며 예비신부의 알뜰한 면모도 자랑했다.
윤정수의 이야기에 선배들은 예비신부의 외모를 궁금해했고 김지선은 "연예인으로 치면 누굴 닮았냐"고 물었다. 이에 윤정수는 "눈이 좀 크다. 눈이 크면서 돌출형이다"라고 말했고 이경실은 "그러면 박미선이다"라고 밝혔다.
윤정수는 휴대폰에 있는 예비신부의 사진을 보여주기도 했다. 윤정수의 예비신부를 본 선배들은 "너무 예쁘다"며 예비신부의 미모에 감탄했다.
윤정수는 예비신부와 통화를 하기도 했다. 고운 목소리에 애교 넘치는 모습에 모두의 관심이 쏟아졌고, 김학래는 "혼수 뭐 필요하냐"고 물었다. 이에 예비신부는 로봇 청소기를 꼽았고 김학래는 "제가 사드리겠다"고 쿨하게 선물을 약속했다. 임미숙은 "지금 돈 모은다"고 말했고 김학래는 "행사 하나 잡아야 된다"고 너스레를 떨었다.
