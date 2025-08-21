스포츠조선

김재욱, 여동생 암 투병에 눈물 "재발만 세 번째, 육종암→신장에 전이" ('특종세상')

최종수정 2025-08-21 23:14

김재욱, 여동생 암 투병에 눈물 "재발만 세 번째, 육종암→신장에 전이"…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '특종세상' 김재욱이 암 투병 중인 여동생 걱정에 눈물을 보였다.

21일 방송된 MBN 예능프로그램 '특종세상'에서는 개그맨 김재욱과 여동생의 이야기가 공개됐다.

개그맨에서 김재롱이라는 트로트 가수로도 활약 중인 김재욱. 김재욱은 건강식을 잔뜩 사 여동생의 집으로 향했다. 김재욱은 여동생의 방에서 숨겨둔 간식을 찾으며 식단 단속까지 나서고 운동까지 도우며 체중 감량을 도왔다.

유난스러울 정도로 동생을 챙기는 이유는 따로 있었다. 김재욱은 "얼굴도 날씬해지고 팔도 날씬해졌는데 배가 봉긋하더라. 부랴부랴 큰 병원에 갔는데 지방 육종암이라더라. 암이 정확히 기억 안 나는데 20~30cm정도로 배를 둘러쌌다"고 떠올렸다.

김재욱은 "저희 아내가 저한테 '괜찮아?'라고 묻는 순간 슬퍼서 운다기보다 주르륵 눈물이 흘렀다. 엎드려 자다가도 막 울었다. 저도 모르게 울었다"며 "다행히 수술이 잘 됐는데 1년인가 1년 반 만에 다시 또 재발해서 두 번 수술했다. 한번 봤는데 여자애 배를 갈라놓으니까 참 마음이 아팠다"며 암 투병 중인 여동생 생각에 눈물을 흘렸다.

넉넉지 못한 형편에 일찌감치 가장이 된 김재욱. 김재욱은 "집안을 일으켜 세우는데 도움이 되고 싶어서 밤무대도 많이 뛰었고 시장통 행사부터 마트 행사에 그릇 500개에 사인한 적도 있었고 잡다한 걸 많이 했다"며 "어머니 집 해드리고 저도 집 사고 하니까 사람들이 무시 안 했다. 다들 쉬엄쉬엄하라 했는데 좀 더해보겠다 했다. 열심히 살았다는 자부심은 있다"고 밝혔다.


김재욱, 여동생 암 투병에 눈물 "재발만 세 번째, 육종암→신장에 전이"…
중요한 검사를 앞두고 함께 병원을 찾은 김재욱 남매. 김재욱의 여동생은 수술 여부를 알아보기 위해 몇 차례 검사를 받았다. 김재욱은 "4년 정도 잘 지냈는데 세 번째 수술을 또 해야 한다. 이번에 생긴 쪽 말고 또 다른 쪽에 생긴 게 기존 암이 아니라 다른 느낌이라더라. 신장 쪽으로 붙은 거 같다"고 털어놨다.

이날은 여동생 재희 씨의 생일이었다. 이에 가족들이 모두 모여 케이크에 불을 붙여 재희 씨의 생일을 축하했다. 가족들의 축하를 받은 후 케이크를 한 입 먹은 재희 씨에 김재욱은 바로 싸늘해졌다. 김재욱의 걱정 어린 잔소리는 결국 다툼이 됐고, 동생 걱정에 생각이 많아진 김재욱은 밖으로 나와 한숨을 내쉬었다.


김재욱은 "농담 삼아 그런 말 많이 했다. '부모보다 먼저 세상을 뜨는 건 불효다. 나는 그렇게 배웠으니까 그래서 건강 챙기는 거니까 너도 건강 챙기라' 한 적이 있다. 먹는 거 가지고 치사하게 먹지 말라고 하는 것도 유치하기도 하다"고 미안해했다.

하지만 동생은 "심하게 다그칠 때는 '그만해. 나도 알아' 이런 느낌이 든다. 제가 잘 지켰으면 오빠가 잔소리를 안 했을 거 아니냐. 계속 잔소리를 하게 되는 게 미안하긴 하다"고 오빠 김재욱의 마음을 이해했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼' 김종국, 2세 계획에 진심.."♥예비신부 자연임신 원해"

2.

김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

3.

최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

4.

김준호, 다니엘 헤니와 키스하려는 ♥김지민에 질투 폭발 "습관 똑같아"

5.

무속인 된 김주연 "누름굿에만 2억 써, 父 데려간다는 말에 신내림 받아" ('1호가2')

연예 많이본뉴스
1.

'결혼' 김종국, 2세 계획에 진심.."♥예비신부 자연임신 원해"

2.

김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

3.

최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

4.

김준호, 다니엘 헤니와 키스하려는 ♥김지민에 질투 폭발 "습관 똑같아"

5.

무속인 된 김주연 "누름굿에만 2억 써, 父 데려간다는 말에 신내림 받아" ('1호가2')

스포츠 많이본뉴스
1.

노시환 본헤드 → 류현진, 박계범에게 대충격 만루홈런 꽝! 한화, 7회 충격의 대량실점

2.

'대반전' 깜짝 이적! 리버풀 '1540억 맨시티 FW' 선회→'고집 불통 뉴캐슬' 이삭 포기…"이상적인 궁합"

3.

정우주·이태양 활약에 김경문 감독도 빙긋 웃었다 → "그 정도면 괜찮다"

4.

'폰세야 해줘' 패패패패패 한화, '괴물' 류현진도 붕괴! → 결국 최후의 보루까지 왔다

5.

하.. 올해는 쉬려 했더니 → 답답해서 내가 간다! 미라클 두산의 '가을 행동'. 한화 5연패 빠뜨리며 7연승 폭주

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.