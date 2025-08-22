스포츠조선

'판사♥' 윤유선, 최화정도 인정한 부잣집..럭셔리家의 반전 "문 열면 야노시호 방"

최종수정 2025-08-22 10:46

'판사♥' 윤유선, 최화정도 인정한 부잣집..럭셔리家의 반전 "문 열면 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤유선이 집을 최초 공개하고, 판사 남편의 퇴임 후 근황을 전했다.

21일 '안녕하세요 최화정이에요' 채널에는 '최화정이 결혼시킨 윤유선♥판사님 럭셔리 하우스 최초 공개'라는 영상이 올라왔다.

영상에서 최화정은 같은 동 위층에 사는 윤유선의 집을 방문했다. 화분 가득한 거실과 깔끔한 주방, 아름다운 한강뷰를 갖춘 럭셔리한 분위기의 집이 감탄을 불러일으켰다.

최화정은 윤유선의 집을 둘러보며 "우리 유선이가 판사님한테 시집을 잘 갔다"며 흐뭇해했다. 이어 주방을 보던 그는 주방 가전계의 에르메스라고 불리는 '가게나우' 오븐을 발견하고는 "부잣집이라 다 가게나우로 하셨다"며 감탄했다. 이에 윤유선은 "부잣집은 언니 시계가 말해준다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

최화정은 거실에서 바로 보이는 방에 대해 질문했고, 윤유선은 "열면 그냥 야노시호 방"이라며 내추럴한 모습으로 화제가 됐던 야노시호의 방을 언급해 웃음을 더?다.

두 사람은 윤유선이 직접 준비한 식사를 함께하며 대화를 이어갔다. 최화정은 "같은 아파트에 살아도 자주 보지는 못한다. 유선이가 하루도 안 쉰다. 영화, 드라마를 꾸준히 한다. 이런 애가 돈을 번다"고 말했고, 윤유선은 "난 일이 너무 좋다. 너무 재밌다"며 미소 지었다.


'판사♥' 윤유선, 최화정도 인정한 부잣집..럭셔리家의 반전 "문 열면 …
또한 윤유선의 러브스토리도 공개됐다. 최화정은 "유선이가 결혼 전에 남편을 소개시켜줬다. 괜찮은지 한 번 봐달라고 했는데 난 이 사람 느낌이 좋았다. 그래서 '유선아, 이 사람 너무 괜찮다'고 했다. 사람이 성품이 밝고 유머스럽다. 그래서 내가 바로 잡으라고 했다"고 말했다.

윤유선은 돈 관리는 누가 하냐는 질문에 "둘 다 못한다. 그래서 있으면 쓰고 없으면 안 쓴다. 여기 올 때도 처음에 사람들이 '누가 강북에 그 돈을 주고 이사가냐'고 했다. 근데 난 그냥 '여긴 안 시끄러우니까' 하고 왔다"고 답했다.


그러자 최화정은 "유선이가 먼저 이사 왔는데 유선이는 분양가로 샀다"며 부러워했다. 그러면서 "유선이를 귀인이라고 말하는 게 유선이 아니었으면 이 아파트 이사 못 왔을 거 같다. 내가 이 아파트를 사고 싶었는데 이미 다 끝난 상황이었다. 근데 유선이가 내가 하던 라디오 프로그램에 영화 홍보를 하러 온 적이 있는데 이사 갔다는 걸 듣고 내가 '나도 거기 가고 싶었다'고 했다. 영화 홍보 얘기는 뒤로 미뤄놓고 노래 나갈 때 내가 유선이한테 얘기했더니 알아봐 주겠다고 했다"며 이사를 오게 된 사연을 공개했다. 이어 "내가 유선이네 집 보고 유선이 잘되게 해달라고 기도 많이 한다. 유선이랑 연결된 건 다 좋게 된 거 같다. 그런 걸 귀인이라고 한다"고 덧붙였다.

윤유선은 최화정이 계속 자신의 남편을 '판사님'이라고 부르자 "지금은 판사 아니고 변호사"라며 "변호사보다는 판사가 어울리는 사람인 거 같긴 하다"고 말했다.

한편 윤유선은 2001년 2세 연상인 이성호 판사와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 윤유선은 지난 2월 "당신을 위해 꽃을 준비했다. 진심을 다한 남편 퇴임식"이라며 남편의 퇴임을 축하하는 글을 올려 화제가 되기도 했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

'초비상' 1조원 벌어다준 손흥민 떠나니 토트넘 곧바로 재정 타격 '후폭풍' …"팬들은 구단보다 선수 따라 움직인다"

2.

157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고졸 신인에 염갈량 "김광삼 코치 노력이 김영우 카드 만들어졌다"[잠실 코멘트]

3.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

4.

'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝났나

5.

뭐 이런 만화같은 승부가 있나…파울 15개 치고 20구째 직구 때려 2점 홈런, 6회까지 59구 무실점 좌완 "투구수 모르고 던졌다"[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.