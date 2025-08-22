이학주, 훈훈한 인간미+냉철한 브레인…‘에스콰이어’ 신스틸러 활약 [SC…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 이학주가 '에스콰이어'에서 믿음직한 선배미로 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.
이진우는 신입 변호사들에게 직장 생활의 꿀팁을 전해주는 '빛 같은 선배'다. 패기 넘치는 신입의 실수를 수습해주거나 사건의 본질을 짚어내는 조언으로 신뢰를 얻는다. 또 파트너 변호사 윤석훈(이진욱 분)과 함께 '트레이닝 세션'을 만들어 신입들이 직접 법정을 경험할 수 있도록 돕는 등 세심한 배려로 '같이 일하고 싶은 선배'로 자리매김했다.
업무 능력은 물론 인간적인 매력까지 갖춘 그는 따뜻한 성격과 훈훈한 인간미로 송무팀 분위기를 이끌며, 캐릭터에 완벽히 녹아든 연기로 현실감을 더한다. 매 작품마다 색깔 있는 연기를 선보여온 이학주는 이번 작품에서도 폭넓은 스펙트럼을 입증하며 한계 없는 변신을 보여주고 있다.
한편 이학주가 출연하는 JTBC 토일드라마 '에스콰이어'는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.
