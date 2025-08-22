곽튜브, ♥여자친구 정체 밝혔다 "5세 연하 직장인, 꽤 만났다"(전현무…

스포츠조선

곽튜브, ♥여자친구 정체 밝혔다 "5세 연하 직장인, 꽤 만났다"(전현무계획2)

최종수정 2025-08-22 21:39

[스포츠조선 김소희 기자] 곽튜브가 일반인 여자친구를 언급했다.

22일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 43회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 정성일이 '59번째 길바닥' 안산 대부도에서 먹방으로 의기투합한 현장이 펼쳐졌다.

이날 대부도에 뜬 전현무는 "오늘은 당일치기 바다 여행의 정수를 느낄 수 있는 대부도 특집이다. 먹을 것이 풍년인 데다 낭만 치사량이 200%인 곳"이라고 소개했다. 이후 전현무와 곽튜브는 대부도의 향토음식인 '바고찌'(바지락 고추장 찌개) 맛집으로 향했다.


이때 곽튜브는 "저는 '전현무 계획' 보면서 데이트 많이했다"고 했고, 전현무는 "혹시 여자친구 있냐"고 물었다.

전현무는 "상상 말고 진짜로 있는 거냐. 애니메이션 이런 거 말고"라며 믿지 못했고, 곽튜브는 "진짜다. 꽤 만났다. 운 좋게도 제가 (여자친구가 있다)"고 고백했다.

전현무는 "얌전한 고양이가 부뚝막에 먼저 올라간다"며 서운해 했고, 곽튜브는 "고양이가 엄청 열심히 다녔다. 이것저것 싸돌아 다니면서 노력을 정말 많이했다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

곽튜브는 여자친구에 대해 "직장인이다. 저보다 다섯살 어리다"고 설명했고, 전현무는 "부럽다"면서도 씁쓸한 미소를 지어 폭소를 자아냈다.

앞서 지난 방송에서 곽튜브는 전현무에게 "몇 살에 결혼하고 싶냐"라고 질문했고, 전현무는 "이젠 '몇 년 안에 하고 싶은지'로 보는 게 더 맞을 것 같다. 5년 안에 결혼을 못 하면 안 하고 살 것 같다. 5년 안에 승부를 봐야 한다. 5년이 지나면 깔끔하게 포기하겠다"라며 깜짝 비혼 선언을 했다.


이어 "5년 뒤에도 미혼이면 비혼을 선언할 거다. 최악이다. 어쩔 수 없다. 억지로 하고 싶지 않다"라고 덧붙였다.

곽튜브는 "전 원래 빨리 결혼하고 싶었다"고 말했고, 전현무는 "빨리 결혼 안하면 나처럼 된다. 35~36세쯤에는 결혼해서 안정을 해야 네 생활이 바뀐다"고 '찐' 조언했다.

곽튜브는 "알겠다. 3년 안에 결혼하겠다. 결혼식 사회를 봐 달라"고 요청했고, 전현무는 흔쾌히 수락했다.

