'107kg' 이장우, 꽉 끼는 보디슈트 입고 위풍당당...전현무 "타이…

'107kg' 이장우, 꽉 끼는 보디슈트 입고 위풍당당...전현무 "타이즈다" ('나혼산')

기사입력 2025-08-23 00:19


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 전현무가 스킨 스쿠버 보디 슈트를 착용한 이장우의 모습에 놀랐다.

22일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 이장우가 강원도 고성의 푸른 바다에서 스쿠버다이빙을 하는 모습이 그려졌다.

이날 이장우는 7년만에 스쿠버 장비들을 꺼내 체크한 뒤 스킨스쿠버를 하기 위해 이동했다.

그는 "2013년도에 스킨 스쿠버를 시작했다. 5년 동안 완전 미쳐서 스킨 스쿠버만 했다"며 "어릴 때는 바다가 좋았다. 20대 때는 아무 것도 안 하고 그냥 바닷가에 앉아 있었다"고 떠올렸다.

스킨 스쿠버 강사 자격증인 인스트럭터라는 이장우는 "5년 동안 매일 했다. 300회 이상 다이빙을 해야 인스트럭터 자격증을 받을 수 있다. 그때 강사 자격증을 땄지만, 어느 순간 일이 많아지면서 바닷가에 앉아있는 낭만을 잊게 되더라. 그때부터 스킨 스쿠버를 내려놓게 됐다"고 했다.


잠시 후 바다에 도착한 이장우는 함께 스킨스쿠버 자격증 오픈워터를 함께 따는 등 스쿠버 다이빙의 처음부터 함께했던 배우 하재숙과 만났다.

이장우는 "몇 년을 매일 같이 있었다. '누나 고?' 하면 무조건 바다 갔다. 숙소도 안 잡고 차에서 자고 하루 종일 다이빙하고 한 5시간 동안 바다에 둥둥 떠서 놀았다"며 "사람들이 다들 미쳤다고 할 정도로 바다를 좋아했다"고 밝혔다.

그때 이장우는 "맞는 슈트가 있을까"라며 걱정, 바로 슈트를 착용했다. 잠시 후 힘겹게 슈트를 착용한 채 위풍당당 등장한 이장우를 본 전현무는 "타이즈다"며 놀랐다. 이어 코쿤은 "형은 왜 젖어있냐"고 물었고, 이장우는 "입을 때 잘 안 들어가니까 물을 뿌려서 입었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

