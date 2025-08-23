정가은, '132억 사기' 전남편 저격 "재혼은 신분이 확실한 사람과" …

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방송인 정가은이 재혼 의지를 드러냈다.
이외에도 실내 인테리어 자격증을 따고 연극에 도전하는 등 계속 앞으로 나아가는 정가은. 정가은은 가장 힘이 되는 존재로 딸, 부모님을 꼽으며 "결혼이라는 걸 하고 애를 낳기 전에는 찾을 수 있는 낙이 굉장히 많았지만 지금은 정말 없는 거 같다. 아기 말고는 다른 데서 기쁨을 찾기가 힘든 거 같다. 근데 이 아이가 주는 기쁨이 너무 크다"고 밝혔다.
김현욱은 정가은에게 재혼 계획에 대해 물었고 정가은은 "그 계획이 어디 있냐"라면서도 "의지는 있다"고 답했다. 정가은은 김현욱에게 "좋은 사람 소개시켜달라"며 원하는 스타일로 "투명한 사람. 신분이 확실한 사람"이라 꼽았다.
|
한편, 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 이후 정가은의 전남편은 정가은 명의의 통장으로 132억 원 이상의 금액을 편취했고, 정가은은 전 남편을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 사기죄로 고소했다.
이후 정가은은 전 남편의 사기 혐의 연루설, 위장이혼설 등에 대해 적극 반박하며 "나는 경찰서 가서 조사 받을 거 다 받고 자료 제출할 거 다했다. 난 결백한데 믿어줄 사람들은 믿어주는 거고 그 이후에도 방송 섭외들이 들어온 건 많은 사람들이 나를 믿어주고 정가은이 그 사람과 연루됐을 리가 없다고 믿어준 거라 생각한다. 믿어도 되고 절대 연루되지 않았다"고 강조했다.
