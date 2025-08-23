스포츠조선

정가은, '132억 사기' 전남편 저격 "재혼은 신분이 확실한 사람과" ('뉴스말고')

기사입력 2025-08-23 10:36


정가은, '132억 사기' 전남편 저격 "재혼은 신분이 확실한 사람과" …

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방송인 정가은이 재혼 의지를 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'에서는 방송인 정가은이 출연했다.

최근 택시기사로 변신한 정가은. 정가은은 "택시 자격증 시험이 생각보다 어렵더라. 1번 문제 푸는데 살면서 그런 경험이 처음이었다. 수능 칠 때도 그런 느낌이 아니었다. 공부를 정말 많이 했다. 자신 있었는데 1번 문제 보자마자 멘붕이 와서 어지럽더라"라고 떠올렸다.

이외에도 실내 인테리어 자격증을 따고 연극에 도전하는 등 계속 앞으로 나아가는 정가은. 정가은은 가장 힘이 되는 존재로 딸, 부모님을 꼽으며 "결혼이라는 걸 하고 애를 낳기 전에는 찾을 수 있는 낙이 굉장히 많았지만 지금은 정말 없는 거 같다. 아기 말고는 다른 데서 기쁨을 찾기가 힘든 거 같다. 근데 이 아이가 주는 기쁨이 너무 크다"고 밝혔다.

김현욱은 정가은에게 재혼 계획에 대해 물었고 정가은은 "그 계획이 어디 있냐"라면서도 "의지는 있다"고 답했다. 정가은은 김현욱에게 "좋은 사람 소개시켜달라"며 원하는 스타일로 "투명한 사람. 신분이 확실한 사람"이라 꼽았다.


정가은, '132억 사기' 전남편 저격 "재혼은 신분이 확실한 사람과" …
김현욱은 "'나는 솔로' 같은 거 생각 안 해 봤냐"고 물었지만 정가은은 "더 이상 뭔가 이슈가 되는 게 (걱정된다)"라고 털어놨다. 그러면서 정가은은 "얼마 전에 소개팅 했는데 아기를 갖고 싶어하더라. 힘들다"고 토로했다.

한편, 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 이후 정가은의 전남편은 정가은 명의의 통장으로 132억 원 이상의 금액을 편취했고, 정가은은 전 남편을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 사기죄로 고소했다.

이후 정가은은 전 남편의 사기 혐의 연루설, 위장이혼설 등에 대해 적극 반박하며 "나는 경찰서 가서 조사 받을 거 다 받고 자료 제출할 거 다했다. 난 결백한데 믿어줄 사람들은 믿어주는 거고 그 이후에도 방송 섭외들이 들어온 건 많은 사람들이 나를 믿어주고 정가은이 그 사람과 연루됐을 리가 없다고 믿어준 거라 생각한다. 믿어도 되고 절대 연루되지 않았다"고 강조했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 위중한 상태, 30kg 빠지고 신체포기각서까지"

2.

19기 순자, 정신병원 강제 입원 아니었다 "병원 아닌 호주行, 현재는 복지공무원"

3.

'불법도박' 슈♥임효성, 이혼 아닌 별거 선택 이유 "미움보다 아이들이 더 중요" ('인간 That’s 슈')

4.

김강우, ♥아내 향한 23년 순애보...이정현도 감탄 "볼수록 매력적" ('편스토랑')[SC리뷰]

5.

박서진, 150평 대저택으로 이사..."부모님 위해 직접 설계" ('살림남')

연예 많이본뉴스
1.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 위중한 상태, 30kg 빠지고 신체포기각서까지"

2.

19기 순자, 정신병원 강제 입원 아니었다 "병원 아닌 호주行, 현재는 복지공무원"

3.

'불법도박' 슈♥임효성, 이혼 아닌 별거 선택 이유 "미움보다 아이들이 더 중요" ('인간 That’s 슈')

4.

김강우, ♥아내 향한 23년 순애보...이정현도 감탄 "볼수록 매력적" ('편스토랑')[SC리뷰]

5.

박서진, 150평 대저택으로 이사..."부모님 위해 직접 설계" ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

'오타니의 팀도 지켜본다' KBO 역대 최강 괴물, 200억부터 시작하나[대전 리포트]

3.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

4.

'와르르' 이의리, 속절없는 7실점 붕괴 → KIA 벤치는 지켜볼 수밖에 없었다

5.

'폰세 못잡았어도 한화는 잡았다!' SSG 3연승 → 한화 충격의 6연패[대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.