스포츠조선

권투선수 출신男, 父 폭행 살해..배심원단 만장일치 유죄 판결

기사입력 2025-08-23 15:55


권투선수 출신男, 父 폭행 살해..배심원단 만장일치 유죄 판결
[연합뉴스]

권투선수 출신男, 父 폭행 살해..배심원단 만장일치 유죄 판결

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] '용감한 형사들4'에서 천륜을 저버린 끔찍한 범죄를 끝까지 파고들어 해결하는 모습이 그려졌다.

지난 22일 방송된 티캐스트 E채널 '용감한 형사들4'(연출 이지선) 48회에는 인천부평경찰서 형사과장 이광희 경정과 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 직접 해결한 수사 일지를 펼쳤다. '축구 레전드' 김남일도 지난주에 이어 게스트로 출격했다.

이날 소개된 첫 번째 사건은 "아버지가 베란다에 쓰러져 숨을 쉬지 않는다"는 다급한 신고로 시작됐다. 현장에서 발견된 피해자는 온몸에 멍과 타박상을 입은 채 쓰러져 있었다. 아들은 아버지가 뇌출혈 후유증으로 편마비가 와 자주 넘어졌다고 변명했지만, 단순 사고 같지 않은 징후들이 포착됐다. 시신의 가슴 쪽을 만져보니 갈비뼈가 부서져 '아작아작' 소리가 나기도 했다.

아버지와 아들은 2층에 살았는데, 아들은 아버지가 길 위의 담배꽁초를 주우려고 베란다 창문에서 뛰어내렸다는 황당한 말을 하기도 했다. 심지어 현관문 바깥에 걸쇠를 걸어 아버지를 감금한 정황도 확인됐다. 부검 결과 피해자는 갈비뼈와 가슴뼈를 비롯해 23곳이 골절되고 장기까지 파열된 상태였다. 주먹과 발길질에 의한 심한 폭행이 의심됐다.

아들은 권투선수 출신으로, 부상으로 선수 생활을 포기한 뒤 어머니에게 생활비를 받아쓰며 아버지와 동거 중이었다. 자신이 '아버지를 왜 때리냐'면서 아버지를 돌보고 재활운동을 시켰다고 주장하며 사진까지 제시했지만, 사진이 찍힌 시점이 범행 전날 밤으로 밝혀져 오히려 혐의를 뒷받침했다. CCTV 분석 결과, 아버지가 살아 있는 시각 이후 집을 드나든 사람은 아들뿐이었다. 결국 폭행치사 혐의에서 살인 혐의로 죄명이 변경됐고 존속살해죄로 징역 10년을 선고받았다. 배심원단 만장일치로 유죄 판결이 내려졌지만, 아버지를 돌보기 위해 동거했다는 점이 참작됐다.

이어 KCSI가 국내는 물론 전 세계 언론의 주목을 받았던 '서래마을 영아살해 사건'을 다뤘다. 과학수사로 용의자를 특정해 빠른 시일 내에 해결할 수 있었던 사건으로 우리나라뿐만 아니라 전 세계에 충격을 안겼다. 사건은 방배경찰서 당직실로 걸려온 다급한 신고 전화에서 시작됐다. 직장 동료의 집에서 아기 시신 두 구가 발견됐다는 내용이었다. 발견자는 프랑스인 남성이었으며, 냉동고에 간고등어를 보관하려다 시신을 발견해 동료를 통해 신고했다. 시신은 5단 냉동고 서랍 속에 탯줄이 남은 상태로 보관돼 있었고, 출산 직후 살해된 것으로 추정됐다.

이 집은 프랑스인 부부와 자녀들이 거주하던 곳이었다. 남편은 외국계 회사 엔지니어로 한국에 근무 중이었다. 당시 프랑스에 있던 아내는 "모르는 일"이라며 부인했고, 남편도 아내가 자궁 적출 수술을 받아 임신이 불가능하다고 했다. 하지만 과학수사팀은 남편의 DNA를 통해 아기들의 아버지임을 확인했다. 또한 아내가 출산 후 감염으로 인해 수술을 받은 사실도 확인했다. 결국 과학수사팀은 아기들이 부부의 친자임을 밝혀냈다. 부부와 프랑스 수사팀은 결과를 불신했으나, 프랑스에서도 동일한 결과가 나오자 경솔함을 인정했다. 사건은 아내의 단독 범행으로 드러났다.

아내는 2002년과 2003년 출산 직후 각각 아기를 살해해 냉동고에 보관했고, 한국 입국 전인 1997년에도 같은 범행을 저질렀던 것으로 드러났다. 아기 세 명이 희생된 참혹한 범행이었다. 아내는 임신 사실을 부정하는 '임신거부증' 진단을 받았고 이로 인해 주변인 누구도 임신 사실을 눈치채지 못했다. 임신중절 기간을 놓쳐 범행을 저질렀고, 아기가 아니라 신체 일부를 죽인 것이라고 했다. 임신거부증이 인정돼 8년을 선고받았고, 언론과 접촉하지 않는 조건으로 4년 만에 가석방됐다. 국내에서 발생한 유사 사건도 공개됐다. 한 여성이 2018년과 2019년 두 차례 출산 후 아기를 살해해 냉동고에 보관한 것이다. 자녀 셋을 키우는 상황에서 생활고를 이유로 범행을 저질렀다고 진술했고 징역 8년을 선고받았다.


한편 '용감한 형사들4'는 매주 금요일 밤 9시 50분에 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 확인할 수 있다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

2.

린, 이수와 11년만 이혼…"결혼 후 아픔 생겼다" 과거 속내 고백 재조명

3.

'김재우♥' 조유리, 子 잃은 후 건강 악화로 퇴사...7년만 새출발 "좌절하지 않겠다" [전문]

4.

안정환♥이혜원, 24년째 매일 모닝뽀뽀 "출근할 때마다 해" ('가보자GO')

5.

추성훈, 북한 보러 떠났다…함경북도 마을에 만감 교차 "생각 많아지네" ('밥값은 해야지')

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

2.

린, 이수와 11년만 이혼…"결혼 후 아픔 생겼다" 과거 속내 고백 재조명

3.

'김재우♥' 조유리, 子 잃은 후 건강 악화로 퇴사...7년만 새출발 "좌절하지 않겠다" [전문]

4.

안정환♥이혜원, 24년째 매일 모닝뽀뽀 "출근할 때마다 해" ('가보자GO')

5.

추성훈, 북한 보러 떠났다…함경북도 마을에 만감 교차 "생각 많아지네" ('밥값은 해야지')

스포츠 많이본뉴스
1.

'6연패' 한화, 부상 날벼락까지 떨어졌다…라인업 대폭 수정[대전 현장]

2.

'팬한테 욕설이라니' KIA, 문제 선수 2군행 철퇴…"부적절한 행동, 자숙하는 차원"

3.

고주급 요구에, 특정팀 고집에 '대환장파티'! 맨유 망친 폭탄조, 결국 잔류하나...아모림 "선수들 받아들여야 해"

4.

강원FC, 7월의 공헌상 '선수단 김건희·프런트 이정선 사원' 선정

5.

'짠물수비' 더한 '4경기 무패' 서울 이랜드, '11경기 무패' 김포와 승점 6 짜리 '사생결단'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.