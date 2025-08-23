'24억 건물주' 권은비, 매니저 2명에 방 내줬다 "살고 싶을 때까지 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 권은비가 카페 사장님이자 건물주로서의 일상을 공개했다.
23일 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 측은 " 집주인이 권은비?! 매니저들이 세입자인 권은비네 건물"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상 속에서 권은비는 가수 활동뿐만 아니라 카페 사장님과 건물주로서의 삶을 드러내며, 'N잡러'로서의 면모를 엿볼 수 있었다.
|
심지어 막내 매니저도 이 건물의 옥탑방에 살고 있었고, 1층은 성재 매니저, 2층은 일반 세입자, 3층은 막내 매니저가 거주한다고 설명했다.
권은비는 "방마다 구조가 다르다. 1층은 투룸, 2층은 쓰리룸, 3층은 원룸"이라면서 "같이 일하는 건데 매니저들이 훨씬 고생하지 않냐. 사회초년생이기도 하고. 그래서 어떤 부분에서 도움을 줄 수 있을까 하다가 제안을 했다. 근데 매니저들이 미안하다고 거절을 하다라. 그래서 내가 '그런 거 생각하지 말고 덜 걱정하며 살았으면 좋겠다'하고 제안하게 됐다"고 이야기 했다.
이에 양세형은 "매니저들이 다른 연예인을 맡게 되면 어떻게 할 거냐"라고 궁금해 했고, 권은비는 "그것도 예상은 했는데, 제가 '살고 싶을 때까지는 살아라'라고 했다. 이미 들어와 살고 있지 않냐"며 매니저들에게 보여준 의리를 자랑했다.
또한 권은비는 월세에 대해 "친구들이 낼 수 있는 최소한의 금액을 측정해서 합의를 했다. 부담스럽지 않은 선에서 정했다. 월세를 안 받으려고 해도 그 친구들이 불편해 할 수 도 있다"며 세심한 면모를 보였다.
한편, N잡러 권은비의 일상은 23일 오후 11시 10분 방송된다.