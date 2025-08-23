스포츠조선

추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정

기사입력 2025-08-23 18:15


추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정

추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정

추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 추자현과 남편 우효광이 오랜만에 함께한 근황을 공개하며 과거 불륜설을 완전히 잠재웠다.

추자현은 22일 자신의 SNS에 검정색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 검정색 민소매 원피스로 세련된 분위기를 뽐내며 고급스러운 미모를 자랑했다.

무엇보다 남편 우효광과 함께한 2년 만의 부부 투샷이 눈길을 끈다.

사진 속 우효광은 흰색 민소매 티셔츠와 검정 바지 차림으로 편안하면서도 밝은 표정을 지었고, 추자현의 손을 꼭 잡은 채 환한 미소를 보였다.

두 사람은 테라스 난간에 나란히 기대거나 서로에게 몸을 맡긴 모습으로 여전한 부부애를 드러냈다.

이번 부부샷 공개는 지난 2023년 7월 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명' 출연 소식을 알린 이후 약 2년 만이다. 팬들은 "이제야 안심된다", "불륜설 따위 묻어버릴 애정전선" 등의 반응을 보였다.

추자현과 우효광은 2012년 중국 드라마로 인연을 맺어 2017년 결혼했고, 2018년 첫 아들을 얻었다.


2021년 우효광이 불륜 의혹에 휘말렸으나 당시 소속사는 "지인들과의 모임 후 귀가 과정에서 벌어진 해프닝"이라고 해명한 바 있다.

이번 근황으로 두 사람은 변함없는 부부애를 입증하며 논란을 단번에 불식시켰다는 평가다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

2.

[공식] 송하윤 학폭 폭로자 '경비 지원' 최종 거절 "3천원으로 억울함 푸셔라"

3.

추성훈, 북한 보러 떠났다…함경북도 마을에 만감 교차 "생각 많아지네" ('밥값은 해야지')

4.

권투선수 출신男, 父 폭행 살해..배심원단 만장일치 유죄 판결

5.

공유·신민아, ♥김우빈도 처음 본 투샷 "만나서 반가웠어"

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 아내+두 아이 첫 공개 “진짜 내 편 만나..내 인생의 구세주”

2.

[공식] 송하윤 학폭 폭로자 '경비 지원' 최종 거절 "3천원으로 억울함 푸셔라"

3.

추성훈, 북한 보러 떠났다…함경북도 마을에 만감 교차 "생각 많아지네" ('밥값은 해야지')

4.

권투선수 출신男, 父 폭행 살해..배심원단 만장일치 유죄 판결

5.

공유·신민아, ♥김우빈도 처음 본 투샷 "만나서 반가웠어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설이라니' KIA, 문제 선수 2군행 철퇴…"부적절한 행동, 자숙하는 차원"

2.

'6연패' 한화, 부상 날벼락까지 떨어졌다…라인업 대폭 수정[대전 현장]

3.

"한화 곤두박질친 것도 아니고" LG도 놀랍다, 기적의 8할 승률 어떻게 가능했나[광주 현장]

4.

김천상무전 앞둔 노경호의 컴백골X경례 세리머니 "11월 입대전 수원팬들께 확실한 임팩트 남길것" [인터뷰]

5.

[대학축구]구미대-숭실대-단국대, 조별리그 3전 전승으로 '황가람기 16강 진출'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.