스포츠조선

이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내 만나"(아는형님)

최종수정 2025-08-23 19:14

이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장희진이 이상민과의 특별한 인연을 공개했다.

23일 JTBC '아는 형님' 측은 '"나는 돌싱도 괜찮아" 서장훈을 향해 폭주하는 장희진의 플러팅 기차'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이날 방송에는 배우 박준규, 장희진, 이규한과 개그맨 염경환이 게스트로 출연했다.

장희진은 이규한과 함께 연극 '나의 아저씨'에 출연 중이라며, '아저씨들' 특집에 유일한 여성 출연자로 나선 이유를 설명했다. 이어 "여기(아는 형님)와 인연이 많다"며 과거 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서 이상민과 데이트한 일화를 떠올렸다.

강호동은 "그때 상민이는 어땠냐"고 궁금해 했고, 장희진은 "상민 오빠는 되게 츤데레 스타일이다. 조용히 잘 챙겨준다"며 "여자한테 인기 많은 스타일이라 '여자친구 있지 않을까?' 생각했는데, 바로 결혼하셨다"고 칭찬했다.


이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내…
하지만 이수근은 "형수가 있는데(만나고 있는데) 캐나다에서 가짜 프로그램을 찍은 거냐"며 이상민의 진실성에 의문을 제기했다. 이에 이상민은 "캐나다는 10월에 갔고, 와이프는 그 다음해 1월에 만났다"고 해명하며 웃음을 자아냈다.

이상민은 또 "희진이 너무하다. 미팅할 때는 나 싫다고 하지 않았냐"고 속내를 드러냈고, 김희철은 "그때 좋다고 했으면 어떻게 할 거냐"고 허를 찌르는 질문을 던져 이상민을 당황하게 했다. 결국 이상민은 "편집해달라"고 요청하며 웃음을 자아냈다.

장희진은 "오빠랑 프로그램 MC도 하고, '돌싱포맨'도 같이 했지만 방송 외에 사담을 나눈 적은 없다. 오빠는 방송 끝나고 '수고했어'만 한다"고 이상민에 대한 속마음을 전했다.

한편 이상민은 지난 4월 30일, 서울의 한 구청에서 10살 연하의 비연예인 여성과 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다. 그는 아내가 가수 강수지를 닮았다고 밝히며, 교제 3개월 만에 초고속으로 재혼한 사실을 공개했다.

이상민은 빠른 결혼 결정을 내린 이유에 대해 "서로 확신이 있었기에 주저할 필요가 없었다"고 설명했다. 이어 "아내와 10살 차이가 나긴 하지만, 아내가 나이가 아주 어린 편은 아니다. 우리 둘 다 아이를 원하고 있다"며 "물론 자연임신도 가능하겠지만, 혹시 모를 상황을 대비해 병원도 함께 다니자는 의미에서 혼인신고를 서두르게 됐다"고 덧붙였다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 송하윤 학폭 폭로자 '경비 지원' 최종 거절 "3천원으로 억울함 푸셔라"

2.

장희진, 서장훈에 재혼 ♥플러팅 "돌싱도 괜찮은데, 자꾸 선 그어"(아는형님)

3.

'24억 건물주' 권은비, 매니저 2명에 방 내줬다 "살고 싶을 때까지 살라고 해"(전참시)

4.

박서진, 150평 초호화 대저택 내부 최초 공개 "너무 깔끔해"(살림남)

5.

추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 송하윤 학폭 폭로자 '경비 지원' 최종 거절 "3천원으로 억울함 푸셔라"

2.

장희진, 서장훈에 재혼 ♥플러팅 "돌싱도 괜찮은데, 자꾸 선 그어"(아는형님)

3.

'24억 건물주' 권은비, 매니저 2명에 방 내줬다 "살고 싶을 때까지 살라고 해"(전참시)

4.

박서진, 150평 초호화 대저택 내부 최초 공개 "너무 깔끔해"(살림남)

5.

추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설이라니' KIA, 문제 선수 2군행 철퇴…"부적절한 행동, 자숙하는 차원"

2.

"프로야구 멍든다" 호소에 찬물…"직접 사과한다" 팬에 똑같이 욕설한 KIA 선수 고개 숙였다

3.

"한화 곤두박질친 것도 아니고" LG도 놀랍다, 기적의 8할 승률 어떻게 가능했나[광주 현장]

4.

'좌석 점유율 99.1% 현실인가' 한화 구단 역사상 최초로 100만 관중 돌파[대전 현장]

5.

'4경기 무패' 이랜드는 '변화', '11경기 무패' 김포는 '유지'[현장 라인업]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.