'69억 빚 청산' 이상민, 대기업 투자 제안 받았다 "내거 뺏는 줄 알…

김소희 기자
기사입력 2025-08-23 21:20
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
장희진, 서장훈에 재혼 ♥플러팅 "돌싱도 괜찮은데, 자꾸 선 그어"(아는형님)
이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내 만나"(아는형님)
박서진, 150평 초호화 대저택 내부 최초 공개 "너무 깔끔해"(살림남)
추자현♥우효광, '불륜설'은 잊어라…2년 만의 부부 투샷으로 증명한 애정
박수홍, 영화 속 한 장면 같은 가족사진..'33kg 감량' ♥김다예 미모 깜짝(행복하다홍)
"프로야구 멍든다" 호소에 찬물…"직접 사과한다" 팬에 똑같이 욕설한 KIA 선수 고개 숙였다
'충격 6실점' 에이스마저 이러면 어쩌나…KIA 돌파구가 안 보인다[광주 현장]
'좌석 점유율 99.1% 현실인가' 한화 구단 역사상 최초로 100만 관중 돌파[대전 현장]
3연패→1승→3연패...'이젠 경기력보다 무조건 결과' 안양, 11위 탈출 위해선 반등 실마리 찾기가 급선무
'4경기 무패' 이랜드는 '변화', '11경기 무패' 김포는 '유지'[현장 라인업]