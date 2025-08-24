10주년 맞이하는 '스타크래프트' 리그 ASL, 20번째 시즌 시작

|
10주년을 맞이한 SOOP(구 아프리카TV)의 '스타크래프트' 공식 e스포츠리그 ASL의 20번째 시즌이 시작됐다.
18일 열린 개막전 24강 A조 경기에서는 임홍규(Z·저그)가 송병구(P·프로토스)와 조기석(T·테란)에게 연달아 승리하며 가장 먼저 16강에 안착했다. 조기석은 최종전에서 김태영을 꺾고 16강에 합류했다. 어어 19일 진행된 24강 B조 경기에는 김택용(P)과 이영웅(T), 20일 C조 경기에는 박상현(Z)과 변현제(P)가 각각 16강에 진출했다.
25일 열리는 24강 D조 경기에는 김명운(Z), 고석현(Z), 김정우(Z), 김윤환(Z)이 맞붙는다. 또 26일 진행되는 E조 경기에는 유영진(T), 정경두(P), 이제동(Z), 윤찬희(T), 그리고 24강 마지막 경기가 열리는 27일 F조 경기에는 조일장(Z), 방태수(Z), 김지성(T), 황병영(T)이 출전한다.
'Google Play ASL 시즌 20'은 24강을 통해 가려진 12명에 시드권자인 김민철(Z), 도재욱(P), 장윤철(P), 이재호(T) 총 4명이 합류해 오는 9월 1일 조 지명식을 거쳐 9월 8일부터 16강전을 시작할 예정이다. 본선 맵으로는 기존 맵인 라데온, 도미네이터, 폴스타, 메트로폴리스에 신규 맵 울돌목, 리트머스, 녹아웃을 추가해 진행된다. 이번 시즌도 8강과 4강, 결승전 모두 7전 4선승제로 진행된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com