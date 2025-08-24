스포츠조선

10주년 맞이하는 '스타크래프트' 리그 ASL, 20번째 시즌 시작

기사입력 2025-08-25 08:20


10주년 맞이하는 '스타크래프트' 리그 ASL, 20번째 시즌 시작



10주년을 맞이한 SOOP(구 아프리카TV)의 '스타크래프트' 공식 e스포츠리그 ASL의 20번째 시즌이 시작됐다.

SOOP은 지난 18일 24강 본선을 시작으로 블리자드 엔터테인먼트의 RTS게임 '스타크래프트: 리마스터'로 진행되는 e스포츠리그 'Google Play(구글 플레이) ASL 시즌 20'이 대장정에 돌입했다고 밝혔다.

18일 열린 개막전 24강 A조 경기에서는 임홍규(Z·저그)가 송병구(P·프로토스)와 조기석(T·테란)에게 연달아 승리하며 가장 먼저 16강에 안착했다. 조기석은 최종전에서 김태영을 꺾고 16강에 합류했다. 어어 19일 진행된 24강 B조 경기에는 김택용(P)과 이영웅(T), 20일 C조 경기에는 박상현(Z)과 변현제(P)가 각각 16강에 진출했다.

25일 열리는 24강 D조 경기에는 김명운(Z), 고석현(Z), 김정우(Z), 김윤환(Z)이 맞붙는다. 또 26일 진행되는 E조 경기에는 유영진(T), 정경두(P), 이제동(Z), 윤찬희(T), 그리고 24강 마지막 경기가 열리는 27일 F조 경기에는 조일장(Z), 방태수(Z), 김지성(T), 황병영(T)이 출전한다.

'Google Play ASL 시즌 20'은 24강을 통해 가려진 12명에 시드권자인 김민철(Z), 도재욱(P), 장윤철(P), 이재호(T) 총 4명이 합류해 오는 9월 1일 조 지명식을 거쳐 9월 8일부터 16강전을 시작할 예정이다. 본선 맵으로는 기존 맵인 라데온, 도미네이터, 폴스타, 메트로폴리스에 신규 맵 울돌목, 리트머스, 녹아웃을 추가해 진행된다. 이번 시즌도 8강과 4강, 결승전 모두 7전 4선승제로 진행된다.

이번 시즌은 서울 대치동 프릭업 스튜디오에서 오프라인 유관중 경기로 진행된다. 현장 관람 티켓은 매주 목요일 오후 5시부터 티켓링크를 통해 선착순 판매된다. 경기를 시청하는 유저들을 위한 승부 예측 이벤트도 함께 진행된다. 대회 생중계 및 VOD 다시보기는 SOOP e스포츠 페이지에서 볼 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

'얼마나 안좋길래' 김혜성이 연봉 236억 타자 밀어내나? "감독 공개적 언급"

3.

한준수는 왜, 1점차 9회말 2사 만루 3B1S에서 '홈런용 실투'를 안 치고 탄식했을까

4.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

5.

'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동 걸었다[대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.