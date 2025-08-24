'활동 중단' 뉴진스 'Ditto' 스포티파이 8억 스트리밍 돌파…'OM…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 뉴진스(NewJeans)의 메가히트곡 'Ditto'가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 8억 스트리밍을 돌파했다.
또한 'Ditto'는 국내 주요 음원 사이트 멜론의 일간 및 주간 차트에서 각각 99일, 14주 연속 1위라는 대기록을 쓰며 2023년 멜론 종합 연간 차트 정상을 차지했고, 발매된 지 2년 8개월이 지난 지금까지도 국내 주요 음원 차트 붙박이로 자리하고 있다. 지난 5월에는 일본 음악 시상식 '뮤직 어워드 재팬 2025'에서 '베스트 K-팝 송 인 재팬(Best K-Pop Song in Japan)' 부문을 수상해 국내외를 막론한 식지 않는 인기를 확인했다.
뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'OMG'와 'Ditto'가 8억 회 이상, 'Super Shy'가 7억 회 이상, 'Hype Boy'가 6억 회 이상, 'Attention'과 'New Jeans'가 4억 회 이상, 'ETA'가 3억 회 이상, 'Cookie'와 'Hurt', 'Cool With You', 'How Sweet'가 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get Up', 'Supernatural', 'Bubble Gum'이 각각 1억 회 이상 재생됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생수는 66억 회를 넘는다.
