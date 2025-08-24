'활동 중단' 뉴진스 'Ditto' 스포티파이 8억 스트리밍 돌파…'OM…

스포츠조선

'활동 중단' 뉴진스 'Ditto' 스포티파이 8억 스트리밍 돌파…'OMG' 이어 두번째

기사입력 2025-08-24 09:19


[스포츠조선 고재완 기자] 뉴진스(NewJeans)의 메가히트곡 'Ditto'가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 8억 스트리밍을 돌파했다.

24일 스포티파이에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인) 싱글 앨범 'OMG'의 수록곡 'Ditto'가 지난 22일 기준 누적 8억 10만 18회 재생됐다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'OMG'에 이은 뉴진스 통산 두 번째 8억 회 스트리밍 곡이다.

2022년 12월 19일 선공개된 'Ditto'는 볼티모어 클럽 댄스 뮤직 장르를 뉴진스만의 감성으로 재해석한 곡으로, 몽환적인 허밍과 포근한 사운드, 멤버들의 따뜻한 보컬이 특징이다. 뉴진스는 이 노래로 당시 데뷔 6개월 만에 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'과 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에 입성했다.

또한 'Ditto'는 국내 주요 음원 사이트 멜론의 일간 및 주간 차트에서 각각 99일, 14주 연속 1위라는 대기록을 쓰며 2023년 멜론 종합 연간 차트 정상을 차지했고, 발매된 지 2년 8개월이 지난 지금까지도 국내 주요 음원 차트 붙박이로 자리하고 있다. 지난 5월에는 일본 음악 시상식 '뮤직 어워드 재팬 2025'에서 '베스트 K-팝 송 인 재팬(Best K-Pop Song in Japan)' 부문을 수상해 국내외를 막론한 식지 않는 인기를 확인했다.

뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'OMG'와 'Ditto'가 8억 회 이상, 'Super Shy'가 7억 회 이상, 'Hype Boy'가 6억 회 이상, 'Attention'과 'New Jeans'가 4억 회 이상, 'ETA'가 3억 회 이상, 'Cookie'와 'Hurt', 'Cool With You', 'How Sweet'가 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get Up', 'Supernatural', 'Bubble Gum'이 각각 1억 회 이상 재생됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생수는 66억 회를 넘는다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



