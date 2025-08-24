코르티스, 데뷔 사흘 만에 日 도쿄돔 공연 초청…역시 '빅히트' 괴물 신…

스포츠조선

코르티스, 데뷔 사흘 만에 日 도쿄돔 공연 초청…역시 '빅히트' 괴물 신인

[스포츠조선 정빛 기자]'빅히트 뮤직 신인' 코르티스(CORTIS)가 데뷔와 동시에 폭발적인 활약을 펼치고 있다.

지난 21일 일본 공영방송 NHK의 발표에 따르면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 11월 3일 일본 도쿄돔에서 열리는 'NHK MUSIC SPECIAL 'NHK MUSIC EXPO LIVE 2025'' 무대에 선다. 이들은 데뷔 사흘 만에 대규모 공연 라인업에 이름을 올리며 현지에서의 높은 관심도를 증명했다.

코르티스는 전 세계 젠지(Gen-Z)를 중심으로 큰 호응을 얻고 있다. 특히 SNS에서의 인기가 두드러진다. 22일 오전 9시 기준 이들의 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok) 팔로워는 약 160만 명이다. 계정 개설 2주 만에 올해 데뷔한 보이그룹 중 팔로워 수 1위를 찍을 만큼 빠른 속도로 체급을 키우고 있다. 음악, 안무, 영상을 공동 창작하는 '영 크리에이터 크루'만이 선보일 수 있는 자체 제작 뮤직비디오, 촬영 비하인드 등이 이용자들을 사로잡는 데 큰 역할을 했다.

코르티스는 22일 오후 1시 'What You Want (feat. Teezo Touchdown)' 음원을 발표하며 글로벌 팬들에게 보다 가까이 다가간다. 이는 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'의 영어 버전으로, 타일러 더 크리에이터(Tyler, the Creator), 드레이크(Drake), 트래비스 스콧(Travis Scott) 등 힙합계 거물과 합을 맞춘 미국 싱어송라이터 티조 터치다운(Teezo Touchdown)이 피처링에 참여해 눈길을 끈다.

'What You Want (feat. Teezo Touchdown)'는 지난해 미국 로스앤젤레스에서 열린 송캠프에서 티조 터치다운과 다섯 멤버가 영어로 녹음한 데모곡을 살려서 내놓는 음원이라 더욱 특별하다. 원곡의 공식 뮤직비디오가 최신(8월 20일 자) 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오 한국' 2위를 찍고 '일간 인기 뮤직비디오 글로벌' 83위에 오르며 흥행에 시동을 건 가운데, 오늘(22일) 발표되는 영어 버전이 코르티스의 인기를 가속화할 전망이다.

코르티스는 22일 KBS2 '뮤직뱅크', 23일 MBC '쇼! 음악중심', 24일 SBS '인기가요'에 출연한다. 다섯 멤버는 트레드밀 위에서 춤을 추면서도 흔들림 없는 가창과 완벽한 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 이들은 무대로 눈도장을 찍은 뒤 9월 8일 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'를 정식 발매한다.


