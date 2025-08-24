코르티스, 데뷔 사흘 만에 日 도쿄돔 공연 초청…역시 '빅히트' 괴물 신…

|
[스포츠조선 정빛 기자]'빅히트 뮤직 신인' 코르티스(CORTIS)가 데뷔와 동시에 폭발적인 활약을 펼치고 있다.
코르티스는 22일 오후 1시 'What You Want (feat. Teezo Touchdown)' 음원을 발표하며 글로벌 팬들에게 보다 가까이 다가간다. 이는 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'의 영어 버전으로, 타일러 더 크리에이터(Tyler, the Creator), 드레이크(Drake), 트래비스 스콧(Travis Scott) 등 힙합계 거물과 합을 맞춘 미국 싱어송라이터 티조 터치다운(Teezo Touchdown)이 피처링에 참여해 눈길을 끈다.
'What You Want (feat. Teezo Touchdown)'는 지난해 미국 로스앤젤레스에서 열린 송캠프에서 티조 터치다운과 다섯 멤버가 영어로 녹음한 데모곡을 살려서 내놓는 음원이라 더욱 특별하다. 원곡의 공식 뮤직비디오가 최신(8월 20일 자) 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오 한국' 2위를 찍고 '일간 인기 뮤직비디오 글로벌' 83위에 오르며 흥행에 시동을 건 가운데, 오늘(22일) 발표되는 영어 버전이 코르티스의 인기를 가속화할 전망이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com