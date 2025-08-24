'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 …

|
|
|
[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 이종혁의 첫째 아들 탁수가 훈훈한 외모를 뽐내 감탄을 안겼다.
24일 방송된 ENA 일요예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활')에서는 탁수, 준수의 인생 첫 형제 여행이 그려졌다.
|
순천에 도착, 첫 형제 여행을 즐기기 시작한 탁수와 준수. 두 형제는 배우의 아들이자, 똑같이 배우를 꿈도 가지고 있어 고민 거리도 비슷했다. 준수는 아빠가 배우라는 이유만으로 시선이 쏠리는 것을 언급, "처음에 신경 썼지만 어차피 내가 아니라고 부정해도 안 믿을 사람은 안 믿는다. '알아서 생각해라'는 마인드로 살고 있다"라고 털어놨다. 탁수는 "20살 때 오디션을 봤다. 연기 영상을 보냈는데 합격했다. 연기를 잘 한다고 해주셔서 기분이 좋았는데, 내가 누군지 안 후 (관계자의) 눈빛이 달라졌다"라며 속상함을 토로했다.
|
그런가 하면 준수는 "솔직히 나는 아빠가 연기를 엄청 잘 한다는 생각을 해본 적 없다. 아빠가 '나보다 연기 못할 거면 하지 마'라고 하는데, 솔직히 훨씬 잘할 것 같다"라며 이종혁을 저격해 웃음을 안겼다. 그러면서도 이종혁이 조커같다면서 "관심 없는 척하지만 내면에는 아들을 사랑하는 모습이 있다"라며 고마움을 전해 훈훈함을 안겼다.
