윤민수, '전처'와 동거 이유 고백 "집 팔려야 진짜 끝나" ('미우새')

기사입력 2025-08-25 06:06


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 윤민수가 이혼 후에도 전 아내와 한집살이하는 이유를 밝혔다.

24일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알려 모두를 놀라게 한 가수 윤민수가 멤버로 합류하며 최초로 일상을 공개했다.

이날 윤민수는 이혼까지 이르게 된 과정을 담담하게 털어놨다.

윤민수는 "작년에 이혼 발표 기사가 났지만 정확한 서류 정리는 두 달 전에 마쳤다"라고 말문을 열었다. 그는 이혼을 결정하게 된 계기에 대해 "딱 뭐라고 규정하기에는 애매한 부분들이 많다. 우리는 25살, 너무 어릴때 결혼을 해서 서로 너무 싫거나 이런 것도 아니고 오히려 이혼 후에 더 친구처럼 지내고 있다. 각자의 삶을 좀 더 응원해주자는 느낌이다"고 솔직하게 밝혔다.

또한 "최근에도 윤후와 같이 가족 여행을 다녀왔다"고 밝혔고, 이에 제작진은 "아들 윤후 때문에 이혼 시기를 늦췄다고 하던데"라고 질문했다.


그러자 윤민수는 "처음에 당장 이혼을 하자 이런 게 아니었다. 이혼에 대해 꽤 오랜 시간 상의를 해왔다. 윤후가 어느정도 성장하고 이혼하는 게 맞다고 생각했다"면서 "이혼 관련해서 아들에게 특별한 이야기는 안했다. 후에게 '이혼을 할 건데 어떻게 생각하느냐'고 물으니 오히려 쿨하게 '그건 엄마 아빠 인생 아니냐'고 답했다"고 털어놨다.

윤민수는 현재도 윤후 엄마와 연락을 계속 하고, 심지어 함께 지내고 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 그는 "이혼 후 정리할 부분들이 많은데 그중 하나가 집이 매매가 되야한다. 그래야 따로 헤어졌을 때도 정리가 되는 부분들이 있다. 그러다보니 아직도 같이 지내게 됐다"고 설명했다.

이어 윤민수는 "우측은 윤후 엄마의 공간이고, 좌측에는 제 방이 있다. 세대가 분리되어 있는 느낌이다"라고 독특한 집 구조를 설명해 눈길을 끌었다.


이후 윤민수는 절친한 주거 분양 마케팅 전문가를 찾아가 "집 보러 온 사람 없느냐"고 물었다. 이에 전문가는 "그 동네 자체가 지금 거래가 안된다. 최근 거래가 아예 없다. 관심있다고 전화 온 사람도 없다. 내년 2~3월 지나면 팔릴 것 같기는 하다. 그런데 가격을 10% 정도 낮춰야 할 것 같다"고 조언했다.

윤민수는 혼자 살 집을 보러 가기도 했다. 18년 만의 독거 생활을 하게 된 윤민수는 "거의 20년 만에 혼자 살게 됐다. 아직까지는 잘 모르겠다. 크게 달라진 것이 없다. 그러나 점점 느껴질 것 같다. 나중에 정말 분리가 됐을 때 어떤 기분일지는 아직은 모르겠다. 돼봐야 알 것 같다. 부부의 연은 끝났지만 부모로서는 후 엄마도 마찬가지고 저도 마찬가지고 이렇게 계속 지낼 것이다. 후 엄마의 삶을 계속 응원할 것이고 그 친구도 저를 응원 많이 해주며 잘 지내고 있다"라고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

